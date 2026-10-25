Zablokowało Ci kartę przy kasie? Jeden z banków ma na to proste rozwiązanie

Nowość w PKO Banku Polskim ma ułatwić płatności kartą i wypłatę gotówki. Celem jest poprawa komfortu, ale przy zachowaniu bezpieczeństwa.

Nietypowe płatności mogą być czasowo zablokowane

PKO Bank Polski stosuje mechanizm bezpieczeństwa, który rozpoznaje nieszablonowe płatności kartą lub wypłaty gotówki. Celem jest ochrona konta użytkownika i uniknięcie sytuacji, które mogłyby skutkować kradzieżą pieniędzy.

Świetne, że takie rozwiązanie jest stosowane. Tylko, że czasami zdarza się, że karta może zostać czasowo zablokowana, nawet jeśli operację rzeczywiście wykonuje jej użytkownik. PKO Bank Polski – całkiem słusznie – woli w tej kwestii być nieco przesadnie ostrożny.

Takie podejście jest jak najbardziej zrozumiałe, ale potrafi być irytujące. Zwłaszcza, że może wiązać się m.in. z koniecznością oczekiwania na kontakt telefoniczny ze strony banku. Cieszy więc właśnie ogłoszona nowość, bowiem powinna odczuwalnie przyspieszyć załatwianie tego typu spraw.

fot. PKO BP

Potwierdzenie transakcji w mobilnej aplikacji PKO BP

Nowa funkcja skierowana jest dla klientów korzystających z aplikacji bankowej. Otóż w razie wykrycia nietypowej operacji może być dostarczone powiadomienie push lub SMS, które pozwoli potwierdzić, że karta została użyta przez użytkownika i faktycznie ma on zamiar zapłacić. Wówczas karta zostanie automatycznie odblokowana i będzie można z niej nadal korzystać.

Należy odnotować, że klient po otrzymaniu powiadomienia lub SMS-a, oprócz potwierdzenia transakcji, ma dostępną jeszcze jedną opcję. Otóż może zgłosić, że to nie jego transakcja i nieodwracalnie zastrzec kartę. W tym scenariuszu PKO BP rozpocznie od razu proces wydania nowej karty w aplikacji. Karta w wersji cyfrowej ma być sprawnie udostępniona, aby klient mógł ją dodać do Apple Pay, Google Pay czy Samsung Pay i korzystać z płatności telefonem, bez konieczności czekania na dostarczenie fizycznej karty.

Warto jeszcze dodać, że w sytuacji, gdy klient nie zareaguje na powiadomienie w określonym czasie lub nie będzie mógł skorzystać z aplikacji, to bank skontaktuje się z nim telefonicznie. Wówczas weryfikację przeprowadzi konsultant lub asystent głosowy, tak jak dotychczas.

Funkcja jest dostępna dla klientów indywidualnych posiadających karty debetowe i kredytowe.