Bilet na mecz lub koncert kupisz sobie… w PKO BP

PKO BP zamierza wdrożyć ułatwienia dla osób regularnie kupujących bilety na mecze sportowe lub inne wydarzenia kulturalne. Wejściówki będzie można nabyć przez internetowy serwis transakcyjny lub aplikację mobilną.

O planach PKO BP wypowiedział się Maks Kraczkowski, wiceprezes banku, podczas wywiadu dla Polityki Insight. Dzięki dodatkowym informacjom od cashless.pl, wiadomo, jak będzie przebiegał proces wdrażania nowej usługi.

PKO zamierza w pierwszej kolejności skupić się na udostępnieniu możliwości zakupu biletów na mecze Ekstraklasy. Na początku będzie można to zrobić tylko za pośrednictwem przeglądarkowego serwisu iPKO.

Zakup inicjowany będzie przez klienta w iPKO, po czym zostanie on przeniesiony do specjalnego podserwisu przeznaczonego tylko do sprzedaży biletów. Klient będzie mógł tam wybrać interesujące go wydarzenie, następnie kategorię biletów i wskazać miejsce (lub miejsca), jakie zechce zająć. Dane klienta konieczne do zrealizowania transakcji poda bank. Sprzedaż będzie realizowana przez PKO Finat. Na koniec klient dokona płatności.

Biuro prasowe PKO BP