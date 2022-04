Ten smartfon sam odrzuca połączenia przychodzące

Pixel 6 Pro to idealny smartfon dla osób cierpiących na telenofobię. Smartfon sam odrzuca połączenia przychodzące – bez wiedzy użytkownika! Wbrew pozorom to nie żart, a problem, który doskwiera sporej części posiadaczy tego urządzenia.

Problemy z Pixelem 6 Pro

Użytkownicy smartfonów Pixel 6 Pro borykają się z problemami ze swoimi urządzeniami. Telefony bez ich zgody odrzucają połączenia przychodzące, przez co znacznemu utrudnieniu ulega kontakt z nimi. Co gorsza, posiadacze Pixeli 6 Pro, którzy odnotowują problem, nie otrzymują żadnych powiadomień o nieodebranym połączeniu, co uniemożliwia ewentualne natychmiastowe oddzwonienie. Właściwie w trakcie trwania pierwszego sygnału smartfon odrzuca połączenie i wysyła wiadomość do poczty głosowej.

Sytuacja jest zupełnie losowa, przez co technicy nie mogą znaleźć żadnego systematycznego przebiegu awarii, który doprowadza do zaistniałego problemu. Na początku poddano analizie, które połączenia zostają odrzucone. Niestety, śledztwo okazało się bezowocne, ponieważ do użytkowników nie mogli się dodzwonić zarówno osoby z zapisanych kontaktów, jak i z nieznanych numerów, co z automatu odrzuciło np. awarię systemu nadzoru połączeń spamowych.

Fora wsparcia zasypane skargami

Na forach Google powstało wiele wątków, założonych przez użytkowników smartfonów, którzy zgłaszają skargi na posiadane produkty. Wynika z nich, że problem nie tyczy tylko serii Pixel 6. Co ciekawe, część wątków dotyczy również modelu Pixel 2 XL, w którym niektóre osoby wskazały, że również rejestr połączeń pokazuje nieodebrane połączenie, mimo, że nie otrzymały żadnego sygnału dźwiękowego związanego z nadchodzącym połączeniem.

Telefony Google 2XL

Tymczasowe rozwiązanie, proponowane przez pomoc techniczną, w żadnym stopniu nie satysfakcjonuje klientów. Na ten moment wsparcie sprowadza się do przywrócenia ustawień fabrycznych i liczenia, że problem się nie powtórzy. To, niestety, jedyne rozwiązanie problemu na ten moment.

Wszystko wskazuje na to, że usterka smartfonów wynika z problemów z oprogramowaniem. Niestety, Google zamilkło w sprawie problemu i nawet w serwisie wykonywane jest wyłącznie przywrócenie telefonu do ustawień fabrycznych. Klienci liczą, że – pomimo ciszy internetowego giganta – problemy techniczne (szybko!) zostaną rozwiązane.

Smartfony Pixel 6 zbierały do tej pory bardzo mieszane opinie. Osoby, które zdecydowały się na ten model, bardzo chwaliły sobie jego wydajną baterię oraz bardzo ciekawy design, który nie pozwala przejść obok konstrukcji obojętnie. Z kolei krytycy, często nazywali go najgorszym smartfonem roku, zarzucając mu ogromną ilość karygodnych błędów, które uniemożliwiają jego przyjemne, codzienne użytkowanie.

Nowa awaria Pixela 6 jest tylko potwierdzeniem ich tez.