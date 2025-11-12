Chińczycy nie kazali nam zbyt długo czekać na pierwszy smart pierścień z wbudowanym ekranem. Nie zdziwi mnie jednak, jeżeli następca konstrukcji z 2024 roku okaże się dla Was sporym rozczarowaniem.

Smart pierścień z ekranem po raz drugi

Rogbid SR16 to bezpośredni następca modelu SR08 Ultra, zaprezentowanego pod koniec 2024 roku. Podobnie jak u poprzednika zastosowano w konstrukcji tytan i epoksyd, dzięki czemu całość jest nadzwyczajnie odporna na zarysowania i uszkodzenia. Producent deklaruje również wodoodporność sprzętu zgodnie z normą IP68, więc pierścieniowi niestraszne są zanurzenia w wodzie i unoszący się pył.

Szerokość SR16 wynosi 8 mm, grubość konstrukcji to 2,5 mm, a Rogbid był w stanie obniżyć masę z 4 do 3,5 g. Znajdujący się w środku akumulator o pojemności 18 mAh ma wystarczać, jak podaje producent, na około 5 dni użytkowania lub 30 dni w trybie spoczynku.

Siłą rzeczy smart pierścień nie jest w stanie zaoferować aż tylu zróżnicowanych funkcji, co zegarek – nie oznacza to, że firma spoczęła na laurach. W Rogbid SR16 udało się upchnąć nie tylko układ odpowiadający za monitorowanie tętna, pulsoksymetr czy pomiar długości snu. Urządzenie analizuje także zmienność rytmu zatokowego serca, poziom stresu, a czujniki odpowiedzialne za analizę w nocy wykrywają, kiedy użytkownik przechodzi z płytkiego do głębokiego snu.

Powróciła również obsługa gestów, a prawdziwą nowością jest funkcja wyświetlania numeru telefonu osoby, która przed chwilą próbowała się dodzwonić.

Rogbid SR16 (fot. Rogbid)

Rogbid SR16 – postęp czy odpust?

Dlaczego więc, skoro jest więcej i lepiej, to nigdy nie kupiłbym tego pierścienia? Odpowiedź kryje się w nowym ekranie. Model SR08 Ultra wyposażono w wyświetlacz siedmiosegmentowy z białym podświetleniem, dzięki czemu bez względu na wybrany kolor obudowy, całość prezentowała się w miarę schludnie. SR16 stawia natomiast na panel dot-matrix i niebieskie podświetlenie. Może i pozwala to na wyświetlanie nie tylko cyfr, ale także liter czy symboli, ale wygląda przy okazji jak zabawka oferowana na odpustach, a nie jak poważne akcesorium do monitorowania zdrowia.

Rogbid SR16 (fot. Rogbid)

Jeżeli jednak nie przeszkadza Wam lekko kontrowersyjna zmiana, Rogbid SR16 jest już dostępny na stronie producenta w rozmiarach od 8 do 14 i trzech kolorach – czarnym, srebrnym i złotym. Cena urządzenia wynosi 79,99 dolarów, a wysyłka do Polski jest darmowa.