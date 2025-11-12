smart pierścień smartring rogbid sr16
Rogbid SR16 (Źródło: Rogbid)
Wearable

Pionierski smart pierścień otrzymał następcę jak z odpustu

Bartosz Kaja·
Strona główna
Sprzęt
Wearable
Pionierski smart pierścień otrzymał następcę jak z odpustu

Chińczycy nie kazali nam zbyt długo czekać na pierwszy smart pierścień z wbudowanym ekranem. Nie zdziwi mnie jednak, jeżeli następca konstrukcji z 2024 roku okaże się dla Was sporym rozczarowaniem.

Smart pierścień z ekranem po raz drugi

Rogbid SR16 to bezpośredni następca modelu SR08 Ultra, zaprezentowanego pod koniec 2024 roku. Podobnie jak u poprzednika zastosowano w konstrukcji tytan i epoksyd, dzięki czemu całość jest nadzwyczajnie odporna na zarysowania i uszkodzenia. Producent deklaruje również wodoodporność sprzętu zgodnie z normą IP68, więc pierścieniowi niestraszne są zanurzenia w wodzie i unoszący się pył.

Szerokość SR16 wynosi 8 mm, grubość konstrukcji to 2,5 mm, a Rogbid był w stanie obniżyć masę z 4 do 3,5 g. Znajdujący się w środku akumulator o pojemności 18 mAh ma wystarczać, jak podaje producent, na około 5 dni użytkowania lub 30 dni w trybie spoczynku.

Siłą rzeczy smart pierścień nie jest w stanie zaoferować aż tylu zróżnicowanych funkcji, co zegarek – nie oznacza to, że firma spoczęła na laurach. W Rogbid SR16 udało się upchnąć nie tylko układ odpowiadający za monitorowanie tętna, pulsoksymetr czy pomiar długości snu. Urządzenie analizuje także zmienność rytmu zatokowego serca, poziom stresu, a czujniki odpowiedzialne za analizę w nocy wykrywają, kiedy użytkownik przechodzi z płytkiego do głębokiego snu.

Powróciła również obsługa gestów, a prawdziwą nowością jest funkcja wyświetlania numeru telefonu osoby, która przed chwilą próbowała się dodzwonić.

Rogbid SR16 (fot. Rogbid)

Rogbid SR16 – postęp czy odpust?

Dlaczego więc, skoro jest więcej i lepiej, to nigdy nie kupiłbym tego pierścienia? Odpowiedź kryje się w nowym ekranie. Model SR08 Ultra wyposażono w wyświetlacz siedmiosegmentowy z białym podświetleniem, dzięki czemu bez względu na wybrany kolor obudowy, całość prezentowała się w miarę schludnie. SR16 stawia natomiast na panel dot-matrix i niebieskie podświetlenie. Może i pozwala to na wyświetlanie nie tylko cyfr, ale także liter czy symboli, ale wygląda przy okazji jak zabawka oferowana na odpustach, a nie jak poważne akcesorium do monitorowania zdrowia.

smart pierścień smartring rogbid sr16
smart pierścień smartring rogbid sr16
smart pierścień smartring rogbid sr16
Rogbid SR16 (fot. Rogbid)

Jeżeli jednak nie przeszkadza Wam lekko kontrowersyjna zmiana, Rogbid SR16 jest już dostępny na stronie producenta w rozmiarach od 8 do 14 i trzech kolorach – czarnym, srebrnym i złotym. Cena urządzenia wynosi 79,99 dolarów, a wysyłka do Polski jest darmowa.

Zobacz również

Obserwuj nas