Max Payne powraca! Twórcy zapowiedzieli remake

Będzie się działo! Max Payne oraz Max Payne 2, czyli niezapomniane klasyki TPS powrócą w odświeżonym wydaniu! Remedy Entertainment zdradza pierwsze szczegóły.

Reklama

Max Payne na nowe konsole

Jeśli trzeba by było wskazać produkcję, która jako pierwsza pokazała, jak powinien wyglądać w grach wideo „bullet time”, to z pewnością od razu podalibyśmy jako przykład pierwszą grę z serii Max Payne. Ten TPS zrobił w 2001 roku to, czego fani gier akcji oczekiwali od tego typu tytułów od czasu pierwszego Matrixa, w którym Neo uchylał się od pocisków wystrzeliwanych w jego kierunku przez agenta Smitha. Spowolniony czas w Max Payne działał tak dobrze, że stał się wzorem dla branży gamingowej na całe lata.

„Bullet time” w grze Max Payne to majstersztyk (fot. Steam)

Oczywiście przez ponad 20 lat oprawa audiowizualna Max Payne mocno się zestarzała. Choć grę można kupić na Steam, to sięga po nią niewielu – głównie ci, którzy słyszeli peany na cześć pierwszej odsłony lub staruszkowie chcący przypomnieć sobie grę z dzieciństwa. Wkrótce jednak z tym klasykiem będą mogli zapoznać się wszyscy posiadacze nowych konsol. Jak?

Remedy Entertainment ogłosiło nawiązanie współpracy z Rockstar Games, na mocy której powstanie remake Max Payne i Max Payne 2. Wydanie ukaże się jako pojedynczy tytuł na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X|S.

Byliśmy podekscytowani, gdy nasi długoletni przyjaciele z Remedy zwrócili się do nas z prośbą o przerobienie oryginalnych gier Max Payne. Jesteśmy wielkimi fanami pracy, którą zespół Remedy wykonał lata temu i nie możemy się doczekać, aby zagrać w nowe wersje gier. założyciel Rockstar Games, Sam Houser

Jak na razie, komunikat prasowy Remedy jest dość ubogi w szczegóły i nic w tym dziwnego. To dopiero początek drogi. Nawet nie zawiera ostatecznego tytułu gry, a paczkę remake’ów nazywa Max Payne 1&2 Project. Całość jest obecnie w fazie opracowywania koncepcji. Nie podano też żadnego harmonogramu, więc nie wiadomo, czy premiery należy spodziewać się w 2023 roku, czy później.

Budżet remake’u Maxa Payne’a ma być równie duży jak typowej produkcji AAA od Remedy. Wychodziłoby więc na to, że będzie to znacznie bardziej złożona rzecz niż remaster gry Alan Wake, który debiutował zeszłego roku na komputerach i konsolach nowej generacji w postaci edycji Remastered.

Czekamy zatem na więcej szczegółów!