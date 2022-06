Pinterest szuka ludzi do pracy w Polsce. Będzie się tu rozwijać

Pinterest nie jest najbardziej popularną siecią społecznościową w naszym kraju. Daleko jej do wszędobylstwa Instagrama czy nawet umiarkowanie zajmującego Twittera. Firma nie odpuszcza jednak naszego rynku i chce zwiększyć moce przerobowe w naszym regionie.

Pinterest rozwija się w Europie Środkowej

Jak podaje GSMONLINE, Pinterest pod koniec 2021 zainwestował pewne środki w rozwój swojego biznesu na terenie Europy Środkowej. Firma wykupiła polski startup VOCHI, jego dorobek i pracowników, którzy stworzyli aplikację do nagrywania i edytowania filmów. Deweloperzy zachowali pewną autonomię, ale wspierają też swoimi rozwiązaniami Pinterest. Teraz amerykańska firma zamierza dokonać dalszych inwestycji w nasz region.

Do warszawskiego biura mają trafić kolejni inżynierowie. Można dowiedzieć się tego choćby z profili Pinterest w serwisie LinkedIn. Widnieją tam oferty pracy dla deweloperów aplikacji na iOS oraz Androida, inżynierów zajmujących się technologiami sztucznej inteligencji czy projektantów. Będą ulepszać nie tylko aplikację VOCHI, ale także współpracować z deweloperami na globalnej platformie Pinterest.

Możliwości rozwoju w Polsce

Jak na razie trudno wyrokować, czy zwiększenie zasobów ludzkich w biurze w Warszawie jest zwiastunem jakichś większych zmian w sposobnie prowadzenia biznesu przez Pinterest w Polsce. Jak na razie biuro firmy jest niewielkie – nawet po podwojeniu zatrudnienia inżynierów wciąż będziemy mieć do czynienia z dość nieliczną grupą osób.

Zakładając jednak, że Pinterest na tym nie poprzestanie, możemy mieć jakąś nadzieję na to, że firma mocniej zaznaczy obecność na naszym rynku. Można sobie wyobrazić, że serwis chciałby podejmować wartościowe współprace z lokalnymi influencerami, by docierać do użytkowników z naszej części świata. Nie jest to nierealny cel, choć trzeba pamiętać, że konkurencja jest niezwykle mocna. Oprócz Mety z solidną obecnością Facebooka i Instagrama, o swoje walczy też TikTok.

Możliwości rozwoju jak najbardziej są widoczne, ale dość ograniczone. Zobaczymy więc, w którą stronę rozwinie się Pinterest w Polsce, o ile do tego dojdzie.

