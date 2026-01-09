Pierwsza taka klawiatura. Wszystko pod ręką

Czy klawiatura gamingowa może zyskać coś, dzięki czemu będzie ją można nazwać rewolucyjną? Targi CES 2026 przyniosły dowód na to, że tak. Konkretnie zrobiła to firma Corsair, prezentując model Galleon 100 SD.

To gamingowa klawiatura czy Stream Deck? Tak

Corsair Galleon 100 SD to nietypowa klawiatura gamingowa, bo w miejscu tradycyjnej sekcji numerycznej zainstalowany został pełnoprawny panel Stream Deck. Zawiera 12 konfigurowalnych klawiszy, wyświetlacz LCD oraz dwa pokrętła do uruchamiania skrótów, sterowania aplikacjami czy monitorowania statystyk.

Wszystkie przyciski w panelu Stream Deck można skonfigurować, przypisując do nich określone czynności. To może być uruchomienie danej aplikacji, wykonanie jakiegoś zadania, wywołanie polecenia w grze, sterowanie multimediami czy sprawdzenie informacji systemowych. Świetna sprawa dla graczy i – przede wszystkim – streamerów, ale może przydać się także w codziennych zastosowaniach.

Corsair Galleon 100 SD (fot. Corsair)

Przyciskom towarzyszą dwa pokrętła, umożliwiające regulację danej czynności, jak i jej aktywację (poprzez wciśnięcie). Całość ma być wyjątkowo intuicyjna w obsłudze, stanowiąc realne wsparcie na co dzień.

Panel Stream Deck jest kompatybilny z popularnymi grami oraz aplikacjami, takimi jak YouTube, Twitch, Discord, OBS Studio, VoiceMod czy Spotify. Co więcej, przełączanie się pomiędzy poszczególnymi profilami może odbywać się automatycznie – gdy tylko dany program znajdzie się w centrum uwagi. Kontrolę nad wszystkim uzyskuje się zaś z poziomu panelu sterowania Elgato.

Corsair Galleon 100 SD (fot. Corsair)

Przy tym wszystkim Corsair Galleon 100 SD ma być też po prostu dobrą i solidną klawiaturą gamingową. To model pełnowymiarowy, wyposażony w liniowe przełączniki mechaniczne MLX Pulse o krótkim czasie reakcji. Samo urządzenie oferuje częstotliwość próbkowania na poziomie 8000 Hz, zapewniając niskie opóźnienia wejściowe.

Warto też wspomnieć o sześciu warstwach tłumiących hałas, indywidualnie podświetlanych klawiszach wykonanych z PBT, dodatkowych portach USB typu C oraz dołączonej do zestawu podpórce pod nadgarstki.

Corsair Galleon 100 SD (fot. Corsair)

Ile kosztuje klawiatura Corsair Galleon 100 SD?

Klawiatura Corsair Galleon 100 SD jest już dostępna w przedsprzedaży i tu dochodzimy do najgorszej wiadomości. Okazuje się bowiem, że urządzenie jest drogie, a właściwie: bardzo drogie. Cena wynosi mianowicie 1509,99 złotych.