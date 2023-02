Pięć nowych słuchawek Philips Sound. Jedne z nich pomogą w zaśnięciu

Marka Philips Sound zaprezentowała nowe modele słuchawek, które mogą spełnić oczekiwania kilku różnych grup użytkowników. Mamy nauszne Fidelio L4, dokanałowe słuchawki „premium” TWS Fidelio T2, a także dwa modele przeznaczone dla sportowców i słuchawki dla tych, którzy mają problemy z zaśnięciem.

Philips Fidelio L4 – dla tych, którym zależy na jakości dźwięku

Pierwsza z przygotowanych propozycji na 2023 rok to słuchawki nauszne Fidelio L4, które według zapewnień producenta, mają oferować wysoką jakość dźwięku. Zostały one wyposażone w 40-milimetrowe przetworniki pokryte grafenową powłoką w celu zwiększenia sztywności, ale bez podnoszenia masy. Ma to przełożyć się na redukcję zniekształceń dla czystszego dźwięku w średnim i wysokim zakresie tonów.

Słuchawki to również system redukcji hałasu Hybrid Adaptive ANC, który składa się z czterech mikrofonów. Dodatkowo zdecydowano się przenieść otwór mikrofonu mierzącego hałas zewnętrzny na tylną część muszli, aby był mniej narażony na szum powietrza. Jego czułość może być automatycznie zmniejszana w miarę nasilania się wiatru. Ponadto mikrofon odbierający głos jest również wykorzystywany do usuwania dźwięków z otoczenia, aby zapewnić czystą jakość odbieranych i wykonywanych połączeń telefonicznych.

Philips Fidelio L4 z innymi urządzeniami łączą się za pomocą standardu Bluetooth 5.3 z funkcją Auracast i technologią LE Audio. Do tego dochodzi obsługa kodeków LC3 i LDAC. Jeśli jednak wymagamy jeszcze wyższego poziomu dźwięku, to odtwarzanie Hi-Res Audio jest dostępne poprzez dołączony przewód mini jack 3,5 mm lub złącze USB-C.

(fot. TP Vision)

Wbudowany akumulator pozwala na odtwarzanie przez 50 godzin bez ANC lub przez 40 godzin z włączonym ANC. Natomiast zaledwie 15-minutowe ładowanie wystarcza na 5 godzin pracy. Wypada jeszcze wspomnieć, że do sterowania przeznaczone są dotykowe elementy sterujące znajdujące się na panelu pokrytym naturalną skórą, a także mamy wsparcie dla Asystenta Google.

Niestety, na możliwość kupienia słuchawek Philips Fidelio L4 będziemy musieli poczekać. Otóż model w sprzedaży ma pojawić się pod koniec 2023 roku.

Philips Fidelio T2 – dokanałowe słuchawki z ANC

W przypadku drugiej propozycji, czyli słuchawek Philips Fidelio T2, producent podkreśla, że jedną z większych zmian względem poprzedniej generacji jest rozmiar. Tegoroczny model jest bowiem o 20% mniejszy, a etui – co ucieszy osoby z ciasnymi kieszeniami – udało się zmniejszyć aż o 40%.

Mimo mniejszych rozmiarów, jakość dźwięku miała nie ulec pogorszeniu – wciąż ma być on na wysokim poziomie. W słuchawkach zastosowano dwudrożną konstrukcję i nowy, pokryty grafenem przetwornik o średnicy 9,2 mm, który współpracują ze specjalnie zoptymalizowanym i niewielkim przetwornikiem ze zrównoważoną kotwicą.

(fot. TP Vision)

Za wysoką skuteczność działania adaptacyjnej redukcji hałasu odpowiadają po dwa mikrofony w każdej słuchawce. Każda ze słuchawek jest jeszcze wyposażona w trzeci mikrofon, który przeznaczony jest do odbioru głosu.

Słuchawki dokanałowe Philips Fidelio T2 to również standard Bluetooth 5.3 z obsługą LE Audio i kodekiem LC3, kodek LDAC i obsługa kodeków SBC i AAC. Jeśli chodzi o czas pracy, to mamy 9 godzin ciągłego odtwarzania z włączonym ANC i kolejne 27 godzin działania dzięki etui, które pełni rolę powerbanku. Z kolei bez włączonego trybu ANC Fidelio T2 pracują przez 10 godzin, a dodatkowe 30 godzin uzyskujemy dzięki etui.

Opisywany model jest odporny na zachlapanie (ochrona IPX4), a także – jak zapewnia producent – można z niego korzystać w deszczowe dni. Niestety, tutaj również wprowadzenie do sprzedaży planowane jest dopiero na koniec 2023 roku.

Philips A5508 i A5608 – dla tych, którzy lubią się spocić

Kolejne z zaprezentowanych słuchawek przeznaczone są dla sportowców. Pierwsze z nich, Philips A5508, to dokanałowe TWS-y z 8-milimetrową membraną pokrytą grafenem o niskim poziomie zniekształceń.

Philips A5508 (fot. TP Vision)

Natomiast w modelu Philips A5608 zastosowano konstrukcję otwartą z technologią przewodzenia kostnego, aby zaoferować użytkownikom zarówno dobry dźwięk, jak i zwiększyć ich bezpieczeństwo poprzez możliwość odbioru odgłosów z otoczenia. Co ciekawe, producent wprowadził jeszcze jeden element, który ma poprawić bezpieczeństwo – podczas uprawiania sportu w ruchliwym miejscu możemy skorzystać z oświetlenia LED wbudowanego w tylną część pałąka.

Niezależnie od wybranej wersji, dostaniemy standard łączności Bluetooth 5.3 z kodekiem LC3. Dodatkowo oba modele oferują system podwójnych mikrofonów z funkcją automatycznego dostrajania, a słuchawki Philips A5508 wyposażono w hybrydową technologię ANC z wbudowaną funkcją redukcji szumu wiatru.

Philips A5608 (fot. TP Vision)

Oczywiście podczas dłuższych treningów kluczowy może okazać się czas pracy, więc przejdźmy do tego parametru. Model A5508 oferuje 7 godzin odtwarzania z włączonym ANC oraz kolejne 21 godzin pracy dzięki etui. Zaledwie pięć minut ładowania wystarczy na dodatkową godzinę działania. W przypadku modelu Philips A5608 otrzymujemy 6 godzin odtwarzania oraz dodatkową godzinę pracy po jedynie 15-minutowym ładowaniu.

Z ważnych informacji wypada jeszcze wymienić, że odporność na pot i wodę jest na poziomie IPX5. Zarówno Philips A5508, jak i A5608, będą dostępne od połowy 2023 roku.

Philips N7808 – dla tych, którzy mają problem z zaśnięciem

Ostatnia propozycja to słuchawki Philips N7808, które są pierwszymi w ofercie marki stworzonymi we współpracy z firmą Kokoon. Jak już wspomniałem, przeznaczone są one dla osób mających trudności z zaśnięciem.

W założeniach, mają ułatwiać zasypianie, chronić użytkowników przed czynnikami zewnętrznymi mogącymi zakłócić nocny odpoczynek, a także monitorują sen i pomagają go analizować dla poprawy jego jakości. Przykładowo, słuchawki z wykorzystaniem czujników dostosowują dźwięki do poszczególnych faz odpoczynku i automatycznie wyciszają je, gdy użytkownik zasypia.

(fot. TP Vision)

Na uwagę zasługuje fakt, że główne komponenty elektroniczne przeniesiono z elementów dousznych do smukłej obudowy umieszczanej na tyle głowy, która jest praktycznie niewyczuwalna podczas leżenia. W efekcie, profil słuchawek wyposażonych w przetworniki ze zrównoważoną kotwicą zmniejszono do zaledwie 6 mm grubości. Oczywiście wszystko po to, aby wyeliminować niepożądany efekt dyskomfortu.

Dodatkowo słuchawki Philips N7808 współpracują z aplikacją Kokoon, która zapewnia informacje o śnie użytkownika. Dane zbierane są za pomocą akcelerometrów i maleńkiego, optycznego czujnika tętna wewnątrz słuchawki. Pozwala to na wychwycenie wzorców snu, w tym również ewentualnych nieprawidłowości.

Na pokładzie mamy akumulator zapewniający 9 godzin pracy. Słuchawki można używać również do prowadzenia rozmów i słuchania muzyki. Model pojawi się na rynku pod koniec 2023 roku.