Ekran pełen widżetów w Windows 11? Przygotujcie się na to w nowej aktualizacji systemu

Nadchodzi oficjalna duża aktualizacja najnowszego systemu Windows 11, która trafi „do mas”, czyli każdy użytkownik będzie mógł ją uzyskać. Wszystko wskazuje na to, że update przyniesie funkcje związane z widżetami, a mianowicie pełnoekranowe rozszerzenie tego panelu.

Widżety w systemie Windows 11

Polityka aktualizacji Microsoftu jest naprawdę prosta i przejrzysta – funkcje na początku trafiają na kanał deweloperski, potem na beta, a gdy przejdą wszelkie testy i zostaną zatwierdzone, trafiają finalnie do wszystkich – do oficjalnej dystrybucji. W kompilacji 25201 niejawnego programu testów systemu Windows pojawił się pełnoekranowy panel widżetów, który najprawdopodobniej trafi do dużej aktualizacji wrześniowej.

źródło: Microsoft

Widżety są obecne w systemie Microsoftu już od długich lat, jednak wraz z ewolucją designu kolejnych wersji oprogramowania, producent stara się, aby wyglądały jak najlepiej. W Windows 11 mamy dla nich specjalną ikonę, która domyślnie przypisana jest do paska zadań. Po kliknięciu guzika rozwija się panel, który można dostosować do własnych upodobań.

Nadchodząca aktualizacja nieco rozbuduje ten panel. Będzie otwierał się on na pełnym ekranie (oczywiście, będzie można wrócić do mniejszego okna). Więcej miejsca – to więcej potrzebnych widżetów, które można skonfigurować pod siebie.

Pełnoekranowy, rozszerzony panel widżetów

Po aktualizacji, rozszerzony panel widżetów wydaje się bardziej „kompletny” za sprawą możliwości rozszerzenia całości przy użyciu guziku zaimplementowanego w prawym górnym rogu. Co więcej, według Microsoftu funkcja została tak przemyślana, że ma zapamiętywać rozmiar panelu – jeśli korzystamy z pełnoekranowego, to właśnie taki będzie domyślnie otwierany.

Oprócz tego, w tej kompilacji Windows 11 ulepszono widżet Xbox Game. Dzięki temu można będzie uzyskać łatwy dostęp do konta (zalogować się na konto Microsoft), a także gier zainstalowanych na naszym komputerze. Fani czystego pulpitu bez dodatkowych ikonek docenią tę zmianę!

źródło: Microsoft

Jak wcześniej zaznaczyłem, funkcja z rozszerzonym panelem widżetów dostępna jest w buildzie 25201, jednak niebawem powinna również trafić do większego grona użytkowników w ramach dużej, wrześniowej aktualizacji znanej jako 22H2.

To jednak nie koniec zmian, jaką przyniesie – oczekuje się, że zmian w postaci folderów w menu Start, a także lepszej implementacji trybu ciemnego w interfejsie. Aktualizacja 22H2 powinna zadebiutować już w tym miesiącu.