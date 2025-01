Infinix Smart 9 HD to tani i wytrzymały smartfon, podobny do wiadomo-czego

Do oferty marki, która sprzedaje swoje urządzenia również w Polsce, dołączył nowy smartfon Infinix Smart 9 HD. Jest on reklamowany jako wyjątkowo wytrzymały, choć klientów może skusić nie tylko ta cecha.

Smartfon Infinix Smart 9 HD cechuje się wysoką odpornością na uszkodzenia

Według deklaracji producenta nowy model jest najbardziej wytrzymałym urządzeniem w swoim segmencie (na rynku indyjskim, bo to właśnie w Indiach został dziś zapowiedziany). Firma informuje, że smartfon Infinix Smart 9 HD pomyślnie przeszedł drop testy, w trakcie których upuszczano go aż 250 tysięcy razy oraz trzymano w temperaturze 70 stopni Celsjusza. Ponadto jest on odporny na pył i wodę, zgodnie z klasą odporności IP54. Co ciekawe, tył sprzętu pokryty jest szkłem.

Nie tylko (deklarowana) wytrzymałość może zachęcić klientów do zakupu, ale też wyraźne podobieństwo do iPhone’ów, co w przypadku urządzeń tej marki (i nie tylko) nie jest niczym wyjątkowym. Na tyle – obok 13 Mpix aparatu – umieszczono jednak też podwójną diodę doświetlającą. Na przodzie jest zaś aparat o rozdzielczości 8 Mpix, w okrągłym otworze w ekranie.

Infinix Smart 9 HD (źródło: Infinix)

Na przednim panelu większość miejsca zajmuje jednak wspomniany przed chwilą wyświetlacz, cechujący się przekątną 6,7 cala i rozdzielczością HD+. Zapewnia on również możliwość korzystania z funkcji odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz i jasności maksymalnej na poziomie 500 nitów.

Sercem urządzenia jest procesor MediaTek Helio G50, który współpracuje z 3 GB RAM. Pamięć operacyjną można zwiększyć o dodatkowe 3 GB kosztem pamięci wbudowanej, której są 64 GB (tę też da się rozszerzyć, za pomocą karty microSD). Ponadto smartfon Infinix Smart 9 HD oferuje głośniki stereo z DTS, dual SIM i 3,5 mm złącze słuchawkowe.

Za zasilanie całości odpowiedzialny jest akumulator o pojemności 5000 mAh, który ma wystarczyć na 14,5 godziny oglądania wideo lub ponad 8,5 godziny grania. Do ładowania służy złącze USB-C. Pracą urządzenia zarządza zaś system Android 14 (Go Edition).

Ile kosztuje smartfon Infinix Smart 9 HD? Cena

Cenę tego modelu w Indiach ustalono na 6690 rupii, co jest równowartością około 315 złotych. Na tę chwilę nie mamy informacji na temat jego dostępności w innych krajach.