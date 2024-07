PayPal ulepsza system logowania. Będzie bezpieczniej

PayPal ma dobre wiadomości dla osób, którzy trzymają pieniądze w wirtualnym portfelu firmy. Konta zostaną zabezpieczone dodatkową warstwą filtrów przy logowaniu, żeby użytkownicy nie musieli martwić się o swoje środki.

Więcej sposobów bezpiecznego logowania

Jeśli użytkujemy PayPala, to pewnie pamiętamy, że w ubiegłym roku firma informowała o incydencie bezpieczeństwa, w konsekwencji którego na część kont dostały się niepowołane osoby. Część korzystających z platformy została poproszona o zmianę haseł, by uniknąć najgorszego. Informacje na temat tego zdarzenia zostały rozesłane wiadomości e-mail do jakichś 35000 użytkowników. Nie był to więc globalny problem, jako że liczba aktywnych kont PayPal określana jest na ponad 430 milionów.

Mamy jednak 2024 rok, więc firma, nauczona błędami przeszłości, wdraża lepsze systemy zabezpieczeń. W wiadomościach e-mail wysyłanych do odbiorców swoich usług przedsiębiorstwo przekazuje, że udostępnia dwuetapową weryfikację i ulepsza różne elementy, by zapewnić więcej sposobów bezpiecznego logowania.

Pojawiła się więc zapowiedź nowych opcji dodatkowej warstwy zabezpieczeń dostosowanych do sposobu korzystania z systemu PayPal przez użytkowników. Oprócz opcji, do których użytkownicy są przyzwyczajeni, wśród możliwości weryfikacji logowania będzie można zobaczyć aplikację PayPal i WhatsApp (jeśli użytkownik je ma) i nie tylko.

Jeszcze inną funkcją będzie możliwość zapamiętania swojego urządzenia. Pomoże to przy kolejnym logowaniu użytkownika na tym samym sprzęcie. Platforma będzie w stanie go rozpoznać i dzięki temu nie stawiać przed nim przeszkód przed zarządzaniem kontem. Cały proces ma zostać wyraźnie usprawniony.

Czy trzeba coś robić?

Nie. Zmiany mają na celu zapewnić większą elastyczność logowania, a także dać PayPalowi więcej możliwości pomocy, jeśli będzie potrzebna. Nie ma żadnych czynności, które byłyby wymagane od użytkowników, by mogli oni skorzystać z nowości. Będzie to kompletnie bezobsługowa aktualizacja systemów serwisu. Firma zapowiada, że nowe opcje zostaną udostępnione wszystkim użytkownikom w sierpniu.