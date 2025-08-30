pancerny-smartwatch-Rogbid-Titan-K
źródło: Rogbid
Pancerny smartwatch za mniej niż 200 złotych? Zobacz, co potrafi

Na rynku debiutował Rogbid Titan K. To smartwatch w wojskowym standardzie wytrzymałości, który można kupić za mniej niż 200 złotych. Producent obiecuje odporność, długi czas pracy i komplet funkcji zdrowotnych.

Rogbid Titan K – co potrafi ten smartwatch?

Rogbid Titan K to propozycja skierowana do osób, które potrzebują zegarka odporniejszego niż klasyczne smartwatche, a jednocześnie nie chcą przepłacać. Urządzenie wyróżnia się wojskowym standardem wytrzymałości i szczelnością klasy 5 ATM, co oznacza, że poradzi sobie zarówno podczas pływania, jak i w trudnych warunkach pogodowych. Solidna stalowa koperta skrywa tu 1,6-calowy wyświetlacz AMOLED.

Po prawej stronie obudowy znalazły się dwa fizyczne przyciski. Między nimi umieszczono praktyczną lampkę LED, którą można uruchomić jednym kliknięciem. To rozwiązanie sprawia, że Titan K może pełnić rolę podręcznej latarki.

źródło: Rogbid

Za dostarczanie energii w tym modelu odpowiada bateria o pojemności 600 mAh, która według producenta zapewnia bardzo długi czas działania na jednym ładowaniu. To nawet 50 dni w stanie czuwania i 25 dni pracy.

Wszystko to uzupełnia atrakcyjna cena. Rogbid Titan K został wyceniony na 49,99 dolarów, co w przeliczeniu daje niecałe 200 złotych. To więc naprawdę tani smartwatch.

źródło: Rogbid

Sport, zdrowie i łączność w budżetowym wydaniu

Producent nie ograniczył się tylko do wytrzymałej konstrukcji. Titan K został wyposażony w zestaw funkcji skierowanych do osób aktywnych fizycznie. Zegarek obsługuje ponad 100 trybów sportowych, obejmujących zarówno dyscypliny wytrzymałościowe, jak bieganie czy jazdę na rowerze, jak i trening siłowy.

Na pokładzie znalazły się również czujniki odpowiedzialne za monitorowanie zdrowia. Titan K potrafi mierzyć tętno, poziom nasycenia krwi tlenem oraz analizować sen. Co ciekawe, zegarek obsługuje połączenia przez Bluetooth, a więc można rozmawiać bezpośrednio z poziomu nadgarstka, bez wyciągania smartfona. Do tego dochodzą powiadomienia o wiadomościach, prognoza pogody, budzik oraz sterowanie muzyką.

Titan K dostępny jest w dwóch wariantach kolorystycznych – czarnym i srebrnym. W połączeniu z pancerną stylistyką daje to sprzęt, który wygląda na znacznie droższy niż wskazuje cena.

