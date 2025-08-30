Garmin z nową subskrypcją. Za co tym razem będziemy musieli płacić?

Garmin zapowiada nowy plan subskrypcyjny dla użytkowników swoich smartwatchy, który ma umożliwić łączność satelitarną, rozmowy głosowe przez LTE oraz obsługę wiadomości SOS. Wszystko to bezpośrednio z nadgarstka, bez konieczności używania smartfona.

Aplikacja Messenger (ale ta od Garmina) z nową rolą

Wygląda na to, że Garmin przekształci aplikację Messenger w główne centrum komunikacji dla swoich urządzeń. Dotychczas proste narzędzie do wysyłania wiadomości zyska zupełnie nowy charakter. Ma obsługiwać rozmowy telefoniczne, wiadomości satelitarne, powiadomienia SOS oraz umożliwić monitorowanie aktywności na żywo za pomocą LiveTrack, który teraz wymaga integracji z kontaktami z Garmin Connect. Wszystko to będzie dostępne w ramach nowej subskrypcji, nazwanej roboczo „Get Fully Connected”.

Co to oznacza np. dla użytkowników Garmin Fenix 8? Nowy plan zakłada połączenie możliwości łączności LTE i satelitarnej w jednej, spójnej ofercie. Użytkownicy otrzymają możliwość prowadzenia dwukierunkowej komunikacji tekstowej zarówno przez sieci komórkowe, jak i satelity, wykonywania i odbierania połączeń telefonicznych przez LTE z poziomu aplikacji Garmin Messenger, przesyłania zdjęć i nagrań głosowych, a także korzystania z lokalizacji na żywo oraz wysyłania sygnałów ratunkowych.

Co istotne, wszystkie te funkcje mają być dostępne nawet wtedy, gdy smartwatch znajduje się poza zasięgiem smartfona. Oczywiście pod warunkiem, że urządzenie jest wyposażone zarówno w modem LTE, jak i łączność satelitarną.

Ważną zmianą jest także uproszczenie funkcji Check-In. Garmin zrezygnuje z możliwości tworzenia własnych szablonów, w zamian oferując trzy predefiniowane opcje, z możliwością wyboru odbiorców. To ma przyspieszyć proces wysyłania powiadomień i uczynić aplikację bardziej intuicyjną.

Ile to może kosztować?

Według doniesień przekazanych przez portal GarminRumors, producent smartwatchy zaoferuje 30-dniowy bezpłatny okres próbny, w ramach którego użytkownicy będą mogli korzystać z pełni usług bez żadnych ograniczeń dotyczących ilości przesyłanych danych czy wiadomości.

Po zakończeniu okresu testowego subskrypcja będzie płatna, jednak oficjalnego cennika jeszcze nie podano. Można jednak zakładać, że jej koszt będzie zbliżony do aktualnych planów Garmin inReach. Przykładowo wariant Consumer Essential oferuje nielimitowane wiadomości SOS, 50 standardowych wiadomości i 10 zdjęć lub nagrań miesięcznie za 17,99 euro (~77 złotych).

Z technicznego punktu widzenia nowy plan „Get Fully Connected” będzie trzecim typem subskrypcji dostępnym dla smartwatchy Garmina, po Garmin Connect+ oraz Garmin Outdoor Maps+.