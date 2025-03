Kolejny pancerny smartfon z kamerą termowizyjną. Co oferuje?

Firma Sonim Technologies tuż przed targami MWC 2025 w Barcelonie chwali się swoim najnowszym pancernym smartfonem – XP Pro. Urządzenie wpisuje się w ostatnio widoczny trend wśród producentów tego typu sprzętu – ma bowiem na pokładzie kamerę termowizyjną FLIR.

Specyfikacja techniczna i wytrzymałość Sonic XP Pro

Sonim XP Pro to pancerny smartfon z systemem Android 14, wyposażony w 6,58-calowy wyświetlacz Full HD+ chroniony przez szkło Gorilla Glass Victus II. Sercem urządzenia jest procesor Snapdragon 7 Gen 3, wspierany przez 8 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej, którą można rozbudowywać za pomocą kart SD (do 1 TB). Akumulator, w który wyposażone jest urządzenie, oferuje pojemność 5000 mAh i ma obsługiwać „szybkie ładowanie”, ale producent nie zdradził jeszcze jego mocy. Przy okazji omawiania kluczowych punktów specyfikacji tego urządzenia, warto wspomnieć także o module 5G.

Pancerny charakter XP Pro potwierdza zgodność ze standardami MIL-STD-810H i IP68/IP69K. Oznacza to, że smartfon jest odporny na upadki z wysokości do 1,5 metra na beton, może być zanurzony w wodzie na głębokość 1,5 metra przez 30 minut i wytrzymać strumień wody pod wysokim ciśnieniem. Dodatkowo, urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby działać w ekstremalnych temperaturach od -20°C do 55°C.

Sonim XP Pro (źródło: Sonim)

To pancerny smartfon, który stawia na termowizję

To, co wyróżnia smartfon Sonim XP Pro, jest wbudowana kamera termowizyjna FLIR Lepton 3.5. To narzędzie może być niezwykle przydatne dla profesjonalistów. W swoim komunikacie producent wymienia wiele zastosowań tego sprzętu, np. przez służby ratownicze, pracowników budowlanych czy inżynierów, umożliwiając im wykrywanie źródeł ciepła, identyfikację problemów z izolacją czy lokalizację osób w trudnych warunkach.

Kamera termowizyjna współpracuje z dedykowaną aplikacją Sonim IRIS, która umożliwi użytkownikom udostępnianie wyników i generowanie raportów dotyczących pomiarów termicznych.

Choć dokładna cena XP Pro nie została jeszcze ogłoszona, Sonim Technologies zapewnia, że będzie ona konkurencyjna w porównaniu do innych pancernych smartfonów dostępnych na rynku. Premiera smartfona w Europie zaplanowana jest na drugi kwartał 2025 roku, ale w swoim komunikacie producent zapewnia, że przedsprzedaż ruszy już wkrótce.

A jeśli jesteście zainteresowani tego typu urządzeniem, jakiś czas temu na łamach tabletowo pojawiła się recenzja Hammer Construction 2 Thermal 5G, który ma zarówno kamerę termowizyjną, jak i noktowizyjną.