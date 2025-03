OPPO stawia na AI. Nie tylko w najdroższych modelach!

Artykuł sponsorowany

Gdyby ktoś zapytał mnie, z jakimi modelami smartfonów najbardziej kojarzy mi się marka OPPO, bez cienia wahania wskazałbym na serię OPPO Reno i, śmiem sądzić, że nie będę w tym twierdzeniu osamotniony. Na polskim rynku dopiero co zadebiutowały aż cztery smartfony spod tego szyldu, my przyjrzymy się dwóm z nich – OPPO Reno13 Pro 5G i OPPO Reno13 FS 5G.

Jakie pierwsze wrażenie robią smartfony OPPO?

Na to pytanie skrótowo mógłbym odpowiedzieć, że po prostu świetne – i to już od samego początku. Chwytam w dłoń OPPO Reno13 Pro 5G i od razu czuję, jakbym miał do czynienia ze znacznie droższym smartfonem. To zasługa wysokiej jakości wykonania oraz użytych tu materiałów – czterostronnie, subtelnie zaoblonej tafli szkła na froncie, szklanych plecków o przyjemnym w dotyku matowym wykończeniu oraz ramki z aluminium klasy lotniczej.

Mimo że spora – wynosząca 6,83 cala – przekątna mogłaby sugerować, że będziemy mieli do czynienia z nieporęcznym smartfonem, cała konstrukcja pozostaje bardzo smukła i lekka – grubość OPPO Reno13 Pro 5G to zaledwie 7,55 mm, zaś waga wynosi 195 g. Dzięki temu, urządzenie leży w dłoni naprawdę dobrze i jego gabaryty nam nie doskwierają. A, no i zapomniałbym – za sprawą certyfikatów IP68 oraz IP69 smartfon nie boi się kontaktu z wodą, także takiej o silnym strumieniu i wysokiej temperaturze.

fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl

Zresztą, sporo tańszy OPPO Reno13 FS 5G wcale nie ustępuje najlepszemu członkowi serii pod względem designu. W jego przypadku w oczy rzuca się przede wszystkim wyróżniająca się kolorystycznie ramka wokół wyspy aparatów – mała rzecz, a cieszy! W granatowej wersji kolorystycznej wygląda to rewelacyjnie.

Warto też wspomnieć o innych kolorach, w jakich są dostępne te modele, a na szczególną uwagę zasługuje fioletowy wariant, w którym występuje zarówno OPPO Reno13 Pro 5G, jak i OPPO Reno13 FS 5G. Nie dość, że sam ten kolor wygląda świetnie, to do tego jeszcze na pleckach możemy dostrzec nietuzinkowy, piękny wzór inspirowany skrzydłami motyla. Dla fanów minimalizmu oba modele dostępne są również w bardziej klasycznej, czarnej wersji, a – w przypadku Reno13 FS 5G – także w widocznej na zdjęciach granatowej.

A skoro już o aparatach mowa, płynnie przejdźmy do funkcji opartych o sztuczną inteligencję, których OPPO upchało tutaj naprawdę sporo.

Obrazowanie AI, czyli sztuczna inteligencja w służbie fotografii

Ostatni czas w świecie technologii upływa nam pod znakiem wszechobecnej sztucznej inteligencji. Producenci prześcigają się w tym, kto i jakie funkcje AI zaimplementuje w swoich smartfonach. Jednak w sytuacji, gdy część firm decyduje się na stosowanie rozwiązań opartych o AI w urządzeniach z wysokiej półki, marka OPPO ma lepszy plan.

OPPO dąży bowiem do tego, by generatywna sztuczna inteligencja była dostępna dla absolutnie wszystkich, a co za tym idzie nie tylko w droższych, ale i tańszych smartfonach. Dzięki temu OPPO AI oferują zarówno flagowe urządzenia z linii Find, Reno, jak i nawet z serii A.

Nowa seria OPPO Reno13 jest tego doskonałym przykładem. Gdy weźmiemy na tapet smartfony OPPO Reno13 Pro 5G oraz OPPO Reno13 FS 5G, bardzo miło się zaskoczymy, bowiem oba te urządzenia oferują niemalże identyczne funkcje AI. Co dokładnie wśród tych opcji się znalazło?

fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl

AI Livephoto

Ile razy zdarzyło Wam się robić zdjęcie – na przykład – Waszemu dziecku albo zwierzakowi, ale przez to, że poruszył się on akurat w trakcie robienia zdjęcia, fotka finalnie okazywała się poruszona i nadawała tylko do usunięcia? Tu do gry wkracza AI Livephoto, będące świetnym rozwiązaniem takich problemów.

Działanie funkcji AI Livephoto polega na tym, że smartfon rejestruje 1,5 sekundy wideo przed i po momencie naciśnięcia spustu migawki. Dzięki temu, zyskujemy możliwość wyboru konkretnej klatki poza tą zarejestrowaną jako główne zdjęcie. Na działanie tej funkcji składa się szereg zaawansowanych rozwiązań – dynamiczne rozszerzanie klatek, algorytmy AI zwiększające rozdzielczość obrazu i technologia Pro XDR podbijająca detale i kolorystykę zdjęcia.

Korzystanie z tej funkcji jest banalnie proste. Wystarczy wejść w tryb edycji zdjęcia i wybrać logo opcji AI Livephoto, a wówczas na ekranie, tuż pod podglądem kadru, ukaże nam się oś klatek. Przesuwając palcem po niej, dokonujemy wyboru tej klatki, która nas interesuje.

Gdy już to zrobimy, potwierdzamy wybór i to w zasadzie tyle – decydujemy jeszcze tylko, czy fotka ma zostać zapisana jako nowa, czy też zamiast pierwotnej wersji. Innymi słowy, dzięki tej funkcji uda Wam się uratować niejedno zdjęcie.

pierwotnie zrobione zdjęcie po edycji AI Livephoto

Nocny portret AI

Jeśli lubicie robić zdjęcia portretowe, kolejna funkcja z pewnością Wam się spodoba. Co powiecie na klimatyczny portret w wieczornej scenerii, przy świetle ulicznych latarni? Tu do gry wkracza rozwiązanie Nocny Portret AI. Funkcja ta opiera się zarówno o sztuczną inteligencję, jak też o zaawansowane algorytmy fotograficzne ArcSoft, mające za zadanie przede wszystkim maksymalnie poprawić wyrazistość twarzy w ciemniejszym otoczeniu.

Ważna informacja jest taka, że tryb Nocny Portret AI działa w zakresie ogniskowych od 0,6x do 6x z tylnego zestawu aparatów, a także z kamerki do selfie. Co więcej, wbrew pozorom działa ona nie tylko po przejściu w tryb portretowy, ale również w automatycznym. Tu od razu muszę zaznaczyć, że spośród wszystkich opisywanych tu funkcji, jest ona dostępną w modelu OPPO Reno13 Pro 5G, a nie znajdziemy jej w OPPO Reno13 FS 5G.

główny aparat selfie główny aparat obiektyw 3,5x

Fotografia podwodna

Miłośnicy cykania fotek pod wodą docenią z kolei funkcję fotografii podwodnej. Z racji obecności pełnej wodoodporności, dzięki dedykowanym algorytmom, funkcja ta potrafi odpowiednio poprawić kolorystykę i wyrazistość zdjęć robionych pod taflą wody. Sprawdzi się to chociażby do ustrzelenia wnętrza akwarium czy też robienia zdjęć na basenie. Ważne, by była to słodka woda oraz z niską zawartością chloru.

Aby zrobić podwodne zdjęcie z użyciem smartfona OPPO Reno13 Pro 5G lub OPPO Reno13 FS 5G, musimy użyć przycisku zwiększania głośności. Gdy już wyjmiemy smartfon z wody, dedykowana funkcja pozbędzie się resztek wilgoci ze wszystkich otworów.

Warto wspomnieć też o funkcjach Najlepsza Twarz AI i Czysta Twarz AI, które pomagają robić lepsze zdjęcia osób. Pierwsza z nich, czyli Najlepsza Twarz AI, ma za zadanie naprawić grupowe selfie – w przypadku, gdy jedna lub więcej osób na zdjęciu przymknie oczy, algorytmy AI są w stanie dokonać modyfikacji tak, by były one otwarte. Z kolei Czysta Twarz AI dba o wyrazistość twarzy na fotografiach.

Funkcje zaszyte w galerii

W galerię zdjęć wbudowany jest też ulepszony Edytor AI. Zawiera on w sobie cztery funkcje: Gumka AI, Poprawa wyrazistości, Usuń rozmycie i Usuń odblaski. Przejdźmy więc pokrótce przez to, co dokładnie oferują.

Gumka AI 2.0 – jak nietrudno się domyślić – pozwala na usuwanie ze zdjęć niepożądanych elementów. Nieważne, czy jest to samochód, śmietnik czy przechodzące akurat w kadrze osoby, wystarczy zaznaczyć niepożądany obiekt, a sztuczna inteligencja usunie go i wygeneruje w tym miejscu brakujące elementy.

W przypadku pozbywania się obiektów, możemy użyć tzw. inteligentnego lasso, czyli obrysować je palcem albo je zamalować. Do usuwania ludzi przeznaczona jest dodatkowa opcja, która już po kliknięciu pozycji Usuń ludzi automatycznie wykrywa sylwetki, które mają zostać usunięte ze zdjęcia.

przed edycją Gumką AI po edycji Gumką AI przed edycją po edycji

Funkcja Poprawa wyrazistości dobrze sprawdzi się, gdy wykonane przez nas zdjęcie – na przykład jakiegoś obiektu z dużego przybliżenia – jest zaszumione i nieczytelne. Może ona okazać się pomocna także przy odświeżaniu starych, rozmazanych zdjęć.

Opcja Usuń rozmycie okaże się pomocna, jeśli podczas robienia fotki niechcący poruszyliśmy ręką albo fotografowana osoba lub przedmiot w danym momencie była w ruchu. Z kolei dzięki funkcji Usuń odblaski, możemy pozbyć się refleksów światła z fotografii wykonywanych przez szybę.

poprawianie wyrazistości – przed poprawianie wyrazistości – po usuwanie rozmycia – przed usuwanie rozmycia – po poprawianie wyrazistości – przed poprawianie wyrazistości – po usuwanie odbić – przed usuwanie odbić – po

Oferta na start

No dobrze, ale skoro premiera, nie sposób nie wspomnieć o cenach. OPPO przygotowało dla klientów specjalną ofertę na start sprzedaży swoich nowych urządzeń. W jej ramach cena poszczególnych modeli została obniżona o paręset złotych. Jest też fajny gratis!

I tak oto, najbardziej bezkompromisowy OPPO Reno13 Pro 5G w ofercie na start dostępny jest za 2999 złotych, podczas gdy jego regularna cena będzie wynosić 3399 złotych, zatem mówimy tu o obniżce w wysokości 400 złotych. Model OPPO Reno13 FS 5G kosztuje w promocji 1499 złotych (później będzie to 1699 złotych). Dodatkowo gratis producent dorzuca fajne słuchawki TWS, jakimi są OPPO Enco Buds2 Pro.

Promocja obowiązuje od 27 lutego do 6 marca 2025 (lub do wyczerpania zapasów).

Oczywiście seria OPPO Reno13 zawiera więcej smartfonów – w sumie cztery modele, ale w niniejszym wpisie skupiliśmy się na dwóch z nich.

