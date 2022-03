DDR5 do laptopów już na rynku

Pamięci w pełnowymiarowym standardzie DDR5 (DIMM) weszły na rynek wraz z procesorami Intela 12. generacji o odblokowanych mnożnikach zegara. Jako iż w ostatnim czasie zadebiutowały mobilne procesory z rodziny Alder Lake-P (oraz Lake-U), producenci pamięci komputerowych mają więcej pracy, bo wyposażają kolejne laptopy w najnowszy standard RAM-u. Kingston zaprezentował kości FURY Impact piątej generacji, które już niebawem trafią do sprzedaży.

Reklama

Kingston FURY Impact – nowe pamięci DDR5 dla laptopów

Nowy standard pamięci operacyjnej w przypadku laptopów ma zdecydowanie więcej sensu niż w przypadku komputerów osobistych. Wynika to z faktu, że cechują się przede wszystkim niższym napięciem – omawiane dziś moduły DDR5 produkcji Kingstona pracują na 1,1 V (DDR4-3200 do stabilnego działania potrzebują przynajmniej 1,2 V), przez co są bardziej energooszczędne, a także generują mniej ciepła – co w przypadku prądożernych laptopów pozytywnie wpłynie na nieco dłuższe czasy na baterii.

źródło: Kingston

DDR5 pozwala także osiągnąć wyższe taktowania, przy niższych woltażach – Kingston FURY Impact SODIMM pracują na częstotliwościach 4800 MT/s przy niskich opóźnieniach CL38. Na pokładzie modułów znajduje się chip EEC, który ma za zadanie wykrywać i poprawiać potencjalne błędy w czasie rzeczywistym, dzięki czemu platforma będzie pracować z większą stabilnością.

Reklama

Co więcej, pamięci mają certyfikat Intel XMP 3.0 – technologia automatycznie dostosowuje częstotliwość, opóźnienia do podanych przez producenta wartości . Wystarczy podpiąć moduły do slotów i gotowe – użytkownik nie musi nawet ustawiać profilu XMP w BIOS-ie. Kingston FURY Impact DDR5 SODIMM będą kompatybilne z laptopami na platformie 12. generacji Intela i mobilnymi Ryzenami 6000 (Rembrandt), które wspierają najnowszą generację pamięci RAM.

Co więcej, moduły mogą trafiać do komputerów desktop typu small factor ze specjalnie dostosowanymi płytami głównymi pod standard SODIMM. Na rynek trafią zestawy zarówno pojedyncze kości – 8, 16 oraz 32 GB, jak i zestawy obejmujące dwa moduły – 16, 32 oraz 32 GB. Oficjalna strona producenta sugeruje, że pamięci trafią już niebawem do sprzedaży w popularnych polskich sklepach.