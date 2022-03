VESA ułatwi nam życie, standaryzując kable DisplayPort 2.0

Kwestia kabli dla komputerów osobistych jest obecnie dość niejasno rozwiązana, bowiem wiele propozycji na rynku, mimo odpowiednich oznaczeń, nie spełnia wymagań, a te różnią się od siebie m.in. jakością wyświetlanego obrazu. VESA ogłosiła nowy program certyfikacji kabli DisplayPort 2.0, który ułatwi konsumentom życie, bowiem kupując przewód z określonym certyfikatem będziemy mieć pewność, że dostaniemy w pełni funkcjonalny produkt.

VESA ogłasza program certyfikujący kable DisplayPort 2.0

Jak wcześniej wspomniałem, często kupując kabel DisplayPort, czy HDMI (szczególnie tańszy) nie otrzymujemy dokładnie tego, o czym mówi producent. Kable może i spełniają większość wymagań, ale brakuje im często wsparcia dla wyższych przepustowości – ta w przypadku DisplayPort 2.0 sięga aż 80 Gb/s.

Aby ułatwić sprawę, VESA wprowadza certyfikat DisplayPort UHBR (Ultra High Bit Rate), który domyślnie wspiera skompresowane 16K, 10K bez kompresji lub nawet dwa ekrany 8K obsługujące 120 Hz. Technologię UHBR obsługują dwa nowe kable z oznaczeniem DP40 i DP80. Aby spełnić standard DP40, przewód musi obsługiwać UHBR10 (10 Gb/s na kanał), co w przypadku czterech kanałów daje faktyczną przepustowość na poziomie 40 Gb/s.

Do uzyskania pełnych możliwości DisplayPort 2.0 DP80, kabel musi wspierać standard UHBR20 (20 Gb/s na jedną linię), co z prostej matematyki w konfiguracji czterech kanałów daje nam maksymalną przepustowość, jaką ten standard umożliwia – czyli 80 Gb/s. Co ciekawe, VESA ogłosiła również kable DP 2.0 o standardzie DP80 UHBR13,5, które oferują przepustowość do 54 Gb/s.

Warto dodać, że aby wykorzystać maksymalny potencjał standardu DP2.0 o wyżej wymienionych oznaczeniach, nie wystarczy sam kabel tego typu, ale odpowiednia karta graficzna (źródło) oraz wyświetlacz zgodny z DP80.

Na rynek trafią kable DisplayPort 2.0 zarówno w standardowych rozmiarach, jak i w wersji mini DP. Ponadto VESA zaznacza, że USB-C spełnia wymagania UHBR, a więc przejściówki USB-C – DP UHBR już niebawem mają pojawić się w sklepach.