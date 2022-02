Oto nowe niskonapięciowe procesory Intela i platforma Evo

Do rodziny mobilnych procesorów 12. generacji Alder Lake-H, czyli wydajnościowych jednostek wytworzonych w hybrydowej architekturze, dołączają kolejne energooszczędne układy. Te trafią do laptopów stworzonych z myślą o dłuższym czasie pracy na baterii, czyli tych do mniej wymagającej pracy. Wraz z serią Alder Lake-P i Lake-U na rynek wchodzi najnowsza generacja platformy Intel Evo.

Niskonapięciowe procesory Intel Alder Lake trafiają do pierwszych laptopów

Najnowsze procesory Niebieskich pojawią się w kilku wersjach – w zależności od przeznaczenia. Są to mniej wydajne odpowiedniki (o mniejszym TDP) CPU Alder Lake-H, które zadebiutowały na początku roku i zostały ogłoszone w ramach tegorocznych targów CES 2022.

Nowa seria Alder Lake-P 12. generacji obejmuje czipy ze wskaźnikiem TDP ustalonym na 28 W, niemniej jednak są to bardzo podobne jednostki do serii H, bowiem obie mają tę samą liczbę rdzeni fizycznych (do 14).

źródło: Tom’s Hardware

Intel wydał tu 6 kolejnych układów – topowy i7-1280P ma 14 rdzeni (6 wydajnościowych P, 8 enerogoszczędnych E), natomiast najmniej zaawansowany z serii (i3-1220P) – 10 rdzeni (2 wydajnościowe, 8 energooszczędnych).

Niezależnie od liczby rdzeni, każdy procesor ma TDP = 28 W, natomiast maksymalnie moc w booście wzrasta do 64 W. Każdy chip ma na pokładzie zintegrowany układ graficzny Intel Iris Xe, jednak różnią się one w poszczególnych jednostkach – i7 mają GPU z 96 jednostkami wykonawczymi EU, i5 – 80 EU oraz i3 – 64 EU.

źródło: Tom’s Hardware

W portfolio Intela mamy także procesory 12. generacji Alder Lake-U, których TDP ograniczone jest do 15 W, a w trybie boost „skacze” do 55 W. Flagowy układ z serii (i7-1265U) ma w sumie 10 rdzeni (2 wydajnościowe, 8 energooszczędnych), i3-1215U – 6 rdzeni (2 wydajnościowe, 4 energooszczędne), natomiast najbardziej budżetowy Celeron 7305 ma 5 rdzeni (1 wydajnościowy, 4 energooszczędne).

źródło: Tom’s Hardware

Dostępne będą także procesory z TDP ustalonym na 9 W, które maksymalnie generują 29 W. Układy mają tę samą liczbę rdzeni, co Alder Lake-U o wyższym, 15-W TDP.

Dokładne specyfikacje poszczególnych CPU możecie wyczytać w dołączonych tabelach.

Propozycje z platformą Intel Evo 3.0 już niebawem w sklepach

Laptopy z najnowszymi procesorami 12. generacji Alder Lake-P będą cechowały się także platformą Evo trzeciej generacji, która jest niczym innym, jak certyfikatem potwierdzającym m.in. wysoką wydajność i długi czas na baterii. Wymagania niezbyt się tutaj zmieniają, bowiem potrzebny jest co najmniej procesor i5 z kartą graficzną Iris Xe lub Intel ARC.

źródło: good gear guide

Co więcej, laptopy spełniające standard Intel Evo, muszą mieć pamięć operacyjną pracującą w konfiguracji dwukanałowej, dysk PCIe, czytnik linii papilarnych, WiFi 6E, złącze Thunderbolt i szybkie ładowanie realizowane przy pomocy USB-C z technologią Power Delivery. Przekątna ekranu laptopa ma mieścić się w przedziale 12 – 16 cali.

Nowa generacja platformy Intel Evo może trafić na laptopy ze składanymi ekranami.