Najpopularniejszy model karty graficznej do gier może znajdować się w Twoim komputerze

Steam ma w zwyczaju raz na jakiś czas publikować ranking najpopularniejszego sprzętu wykorzystywanego przez użytkowników platformy. Badaniom poddawane są dziesiątki tysięcy osób, a więc dzięki nim mamy realny wgląd do aktualnej sytuacji, jaka panuje wśród graczy. Najnowszy raport jasno wskazuje najpopularniejszą kartą graficzną – jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że taka sama znajduje się w Twoim komputerze.

Jaka jest najpopularniejsza karta graficzna do gier?

Nie zaskoczę nikogo mówiąc, że niedobór półprzewodników (w tym GPU z oferty AMD i NVIDII) bezpośrednio wpłynął na to, jakimi komputerami dysponujemy. Ostatnie miesiące na pewno nie były najlepszym czasem na wymianę karty graficznej, przez co w naszych komputerach często pozostają układy należące do poprzednich generacji (RTX 2000, RX 5000 lub GTX 1000, RX 500/400).

Najpopularniejsze karty graficzne (źródło: Steam)

Nowsze karty kosztują zbyt dużo (sytuacja się w końcu powoli poprawia, jednak wiemy jak to było jeszcze niedawno), przez co kupowanie takowej zwykle nie było nikomu na rękę. Przez to możemy się domyślać, że najpopularniejsza karta graficzna nie jest najnowszą konstrukcją. Pierwsze miejsce ankiety dotyczącej sprzętu i oprogramowania na luty 2022 jasno wskazuje, że największy procent (bo aż 7,99%) użytkowników korzysta z GeForce GTX 1060 – najpewniej w obu wersjach 3 GB i 6 GB.

Najpopularniejsza karta graficzna z rankingu Steam została wydana w 2016 roku i na premierę kosztowała około 1400 złotych – jej bezpośredni następca (GeForce RTX 3060) także w teorii powinien kosztować podobnie, jednak w praktyce wygląda to tak, że za tańsze wydania układu musimy zapłacić około 2800 złotych – przeskok między generacjami jest ogromny. Niemniej jednak, GTX 1060 jak na swój wiek wciąż jest solidnym GPU – szczególnie do typowo gier e-sportowych, takich jak CS:GO, LoL czy Valorant.

Niżej w rankingu znajduje się GeForce GTX 1650, czyli przedstawiciel rodziny Turing (z tej samej generacji, co karty RTX 2000), a jeszcze niżej kochany przez jednych, a zarazem nienawidzony przez drugich GTX 1050 Ti. Miejsce czwarte piastuje RTX 2060, natomiast piąte – budżetowy GTX 1050. Bardzo ciekawym zjawiskiem jest, że mobilny RTX 3060 zajmuje 8. miejsce – co pokazuje, że laptopy dla graczy zyskują na popularności.