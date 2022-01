Funkcja kupna biletu autostradowego pojawiła się w… trzeciej aplikacji Orlenu

Nowy system opłat za przejazd autostradami A2 i A4 nie jest idealny, ale powoli staje się coraz bardziej użyteczny, chociażby za sprawą rosnącej liczby aplikacji obsługujących kupno biletu autostradowego. Funkcja właśnie pojawiła się w kolejnej apce Orlenu.

Nie zapomnij zapłacić za przejazd

Od 1 grudnia na odcinku Konin-Stryków na autostradzie A2, a także na odcinku Wrocław-Sośnica na A4 obowiązuje system opłat e-TOLL. Należy zaznaczyć, że jest to jedyna metoda płacenia za przejazd, z której zobowiązani są korzystać wszyscy kierowcy. Niedostosowanie się grozi mandatem w wysokości 500 złotych, a więc znacznie wyższym niż kupno biletu.

Kierowcom udostępniono dwie możliwości opłaty – pierwszą opartą na geolokalizacji i drugą polegającą na kupie e-biletu autostradowego. Co ciekawe, rządowa aplikacja e-TOLL PL, wykorzystywana w pierwszej metodzie, dość szybko przestała być polecana przez rząd, a to ze względu na liczne problemy, które napotykały kierowców. Oznacza to, że lepiej zdecydować się na kupno e-biletu.

E-bilet autostradowy możemy nabyć w jednej z kilku aplikacji, o czym dokładniej pisaliśmy w oddzielnym poradniku. Dla osób preferujących bardziej tradycyjne podejście przygotowano jeszcze opcję kupna biletu w wybranych punktach – np. na stacjach paliwowych należących do Orlenu.

Bilet autostradowy w kolejnej aplikacji

Dotychczas opcję zakupu biletu mieliśmy m.in. w Orlen Pay i mFlota, ale brakowało trzeciej aplikacji paliwowego koncernu, która cieszy się sporym zainteresowaniem w Polsce. Chodzi o aplikację Vitay.

Dla użytkowników Orlen Vitay mamy dobrą informację. W ostatniej aktualizacji wprowadzono wyczekiwaną funkcję, która pozwala w łatwy sposób kupić e-bilet autostradowy na przejazd odcinkiem Konin-Stryków na autostradzie A2, a także odcinkiem Wrocław-Sośnica na A4.

Należy pamiętać, że zakupiony bilet jest ważny przez 48 godzin od wyznaczonej daty i godziny, które wprowadzamy w aplikacji. Zakupu można więc dokonać znacznie wcześniej, gdy jesteśmy pewni, że w konkretnym terminie będziemy jechali płatnym odcinkiem autostrady. Dodatkowo należy wskazać węzeł wjazdowy i zjazdowy, a także podać prawidłowy numer rejestracyjny samochodu.