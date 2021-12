e-TOLL PL okazał się porażką, więc rząd zaleca korzystanie z innej aplikacji

Miała być cyfrowa rewolucja i wygodniejsze rozwiązanie dla kierowców. Cóż, nie udało się w pełni zrealizować tych planów. Po zaliczonym falstarcie e-TOLL PL, Ministerstwo Finansów postanowiło jednak nie zalecać już tej aplikacji.

Problematyczny koniec z płaceniem przy bramkach

Na początku tego miesiąca została przeprowadza rewolucja dotycząca płacenia za przejazd wybranymi autostradami. Na odcinku Konin-Stryków na autostradzie A2, a także na odcinku Wrocław-Sośnica na A4 zdecydowano się zrezygnować z opcji zapłaty przy bramkach na rzecz systemu e-TOLL.

Warto dodać, że dla większych pojazdów był on dostępny już wcześniej, aczkolwiek wraz z 1 grudnia zaczął obowiązywać wszystkich kierowców. W założeniach miał on usprawnić przejazd autostradą, eliminując konieczność stania w długich korkach. Niestety, nie wszystko poszło po myśli naszego rządu.

Po pierwsze, niektórzy kierowcy nie zdążyli się zorientować, że wprowadzono poważne zmiany w systemie opłat. Po drugie, główna rządowa aplikacja, czyli e-TOLL PL, niekoniecznie działała zgodnie z założeniami, powodując tylko irytację wśród użytkowników.

Warto sięgnąć po inną aplikację

Na szczęście, rząd nie zamierza dalej forsować niezbyt dobrego rozwiązania. Wspomniana wyżej aplikacja przestała być rekomendowana dla kierowców mniejszych pojazdów. Jak zauważa serwis Cashless, powołując się na informacje podchodzące od Ministerstwa Finansów, e-TOLL PL jest obecnie zalecany jako bezpłatna alternatywa dla urządzeń OBU/ZSL i skierowany jest głównie do użytkowników pojazdów ciężkich.

Dwie rządowe aplikacje do płacenia za przejazd autostradą (fot. Tabletowo.pl)

Co z pozostałymi kierowcami? Bez obaw, nie zostali oni pozostawieni na lodzie. Dla nich proponowana jest już oferowana aplikacja e-TOLL PL BILET, która służy do zakupu elektronicznego biletu. Ma to być najszybszą i najwygodniejszą formą płatności za przejazd autostradą na państwowych odcinkach A2 i A4.

Warto tutaj wspomnieć, że nie musimy sięgać po żadną z dwóch wyżej wymienionych aplikacji. Możliwość zakupu e-biletu znajdziemy również w oprogramowaniu zewnętrznych firm, współpracujących z polskim rządem. Trzeba przyznać, że wybór jest całkiem spory, o czym dokładniej napisałem w specjalnie przygotowanym poradniku.

Kolejną opcją jest zakup biletu w punktach stacjonarnych. Możemy to zrobić na wybranych stacjach Orlenu.