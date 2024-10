Orlen rusza z promocją dla kierowców. Skorzystają użytkownicy elektryków

Mamy dość dobrą wiadomość dla właścicieli samochodów elektrycznych. Orlen ruszył z nową promocją. Co prawda jest taniej, ale ceny nadal są wątpliwie przyjemne.

Promocja dla użytkowników samochodów elektrycznych

Na początku 2023 roku opublikowałem tekst o tym, że ładowanie auta elektrycznego na Orlenie to wątpliwa przyjemność. Niestety nic się w tej kwestii nie zmieniło. Co więcej, pojawiło się więcej ładowarek od operatorów, którzy oferują odczuwalnie wyższy poziom świadczonych usług. W związku z tym, mamy więcej możliwości unikania ładowarek Orlen Charge, ale niestety wciąż są miejsca w Polsce, gdzie to właśnie te ładowarki są w najlepszej lokalizacji lub zapewniają najwyższą moc ładowania.

Uroczystość Wszystkich Świętych już za chwilę, a to oznacza, że wiele osób wyruszy odwiedzić groby. Nie zabraknie wśród nich właścicieli BEV-ów, którzy – nie mając innego wyboru – podłączą samochód do „czerwonych ładowarek”. Raczej nie będzie to miłe doświadczenie, ale pewnym pocieszeniem mogą okazać się niższe ceny.

W ramach promocji Ładuj auto taniej z Orlen Charge dostępny jest rabat w wysokości 15%. Może z niego skorzystać każdy, kto ma konto w Orlen Charge i zainstalowaną aplikację o tej samej nazwie. Nie musimy wykonywać żadnych specjalnych czynności – po prostu podłączamy samochód elektryczny, ładujemy go i odłączamy, a za pobrane kilowatogodziny zapłacimy mniej niż zwykle, z uwzględnieniem wspomnianego rabatu.

(fot. Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl)

Ile kosztuje ładowanie na Orlen Charge w ramach promocji?

Stawki za ładowanie przedstawiają się następująco:

ładowarki DC o mocy wyższej niż 125 kW: było 3,19 zł/kWh, jest 2,71 zł/kWh,

ładowarki DC o mocy powyżej 50 kW i do 125 kW włącznie: było 2,89 zł/kWh, jest 2,46 zł/kWh,

ładowarki DC o mocy poniżej lub równej 50 kW: było 2,69 zł/kWh, jest 2,29 zł/kWh,

ładowarki AC: było 1,95 zł/kWh, jest 1,66 zł/kWh.

(screen: Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl)

Jak zauważa serwis elektrowoz.pl, obniżeniu uległa też kwota za przekroczenie 60 minut postoju przy ładowarkach AC/DC lub 12 godzin przy słupkach AC. Zamiast dotychczasowych 40 groszy zapłacimy 34 grosze za każdą kolejną minutę postoju.

Promocja trwa od 28 października 2024 roku (rozpoczęcie sesji ładowania od godz. 7:00 tego dnia) do końca 10 listopada 2024 roku (zakończenie sesji ładowania do godz. 24:00 tego dnia). Regulamin znajdziecie tutaj.