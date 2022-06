Ukłon w stronę Ukrainy. Pierwszy miesiąc w Heyah nie dość że taniej, to z tysiącami darmowych minut

Heyah otwiera się szerzej na klientów z Ukrainy, proponując po zakupieniu startera ogromny pakiet dodatków w niskiej cenie.

Reklama

Moc bonusów w Heyah

Nowi klienci Heyah na kartę mają teraz wiele powodów do zadowolenia – zwłaszcza, jeśli mają kogoś, z kim chcą mieć kontakt w Ukrainie. Otóż sieć obniżyła cenę starterów z włączonym pakietem usług aż o połowę. Dzięki temu użytkownicy mogą korzystać z tego samego zestawu bonusów, co dotychczas, ale znacznie taniej.

Startery będą więc kosztować 17,50 złotych. W cenie dostajemy:

nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y w Polsce,

pakiet 55 GB,

2000 minut do ukraińskiej sieci Vodafone,

200 minut do sieci Kyivstar,

korzystanie z komunikatorów WhatsApp, Messenger i Viber bez limitu danych,

opcję darmowych przekazów pieniężnych do Ukrainy.

Wszystko to będzie aktywne przez pierwsze 30 dni dla osób, które zakupią starter z automatycznie włączoną usługą.

Jak aktywować usługę?

Aby uruchomić starter i pakiet usług, należy go zarejestrować, a następnie aktywować kartę SIM, dzwoniąc na dowolny numer lub korzystając z internetu. Heyah automatycznie odpali ofertę NO LIMIT, na 30 dni w cenie 17,50 złotych. W następnych 30-dniowych cyklach rozliczeniowych opłata wyniesie zaś 35 złotych. Opłaty pobierane są na zasadzie subskrypcji – jeśli tylko będziemy mieć środki na koncie, oferta będzie odnawiać się z automatu.

Dodatkowe 500 GB internetu

To nie wszystkie atrakcje, przygotowane przez Heyah, ponieważ wszyscy klienci opcji na kartę mogą aktywować bonus 500 GB. Wystarczy udać się do aplikacji Moja Heyah, gdzie znajdziemy skrót do bonusu. Dodatkowy pakiet będzie ważny przez 30 dni.

Wszystkie informacje znajdziemy na stronie Heyah.