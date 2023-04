JBL Go 3 Eco powstał z myślą o tych, którzy lubią żyć ekologicznie

Jeżeli ostatnio zepsuł Wam się bezprzewodowy głośnik, lub po raz pierwszy kupujecie taki sprzęt, a cenicie sobie ekologiczne rozwiązania, to JBL Go 3 Eco powinien spełnić Wasze oczekiwania.

JBL Go 3 po raz drugi

Od lat seria JBL Go to jeden z popularniejszych wyborów jeżeli chodzi o zakup bezprzewodowego głośnika Bluetooth. Cena sprzętu nie zwala z nóg, a jakość dźwięku, jaka wydobywa się z obudowy jest zadowalająca. A gdyby tak przy produkcji postarać się być bardziej ekologicznym? Tę kwestię rozwiązuje zaprezentowany właśnie model JBL Go 3 Eco.

Specyfikacja urządzenia to kropka w kropkę starsza, „mniej ekologiczna” wersja urządzenia. Znajdziemy więc w środku przetwornik 43 x 47 mm, z maksymalną mocą wyjściową zestawu 4,2 W RMS. Pasmo przenoszenia wynosi 110 Hz – 20 kHz, a stosunek sygnału do szumu jest mniejszy niż 85 dB.

Również kwestie łączności nie uległy zmianie – Bluetooth pozostał w wersji 5.1, lista profili obejmuje A2DP 1.3 i AVRCP 1.8, a zakres częstotliwości nadajnika mieści się w 2400-2483,5 MHz. Akumulator, który starcza na ok. 5 godzin słuchania muzyki nadal podładujemy w 2,5 godziny za pomocą gniazda USB-C.

Źródło: JBL

Słuchaj muzyki ekologicznie

Aby odróżnić wersje Eco od wariantów podstawowego JBL Go 3, firma postawiła na delikatnie inną kolorystykę. Mamy więc obudowę w kolorze niebieskim, jasnozielonym oraz siwym z błękitno-pomarańczowymi detalami. Całość można, jak widać, wykonać z mniejszym obciążeniem dla planety.

Źródło: JBL

Plastik, którego używa się do produkcji głośnika JBL Go 3 w wersji Eco został w 90% pozyskany z przetworzonych odpadów pokonsumpcyjnych. Kratka głośnika to natomiast tkanina, która została wykonana w 100% z recyklingu. Nawet pudełko uzyskało kilka punktów w stronę ekologii, gdyż wykonano je z FSC, czyli certyfikowanego papieru pigmentowanego tuszem sojowym.

Źródło: JBL

Czy pójście w stronę ekologii wpłynęło w jakikolwiek sposób na pozostałe parametry głośnika? W żadnym wypadku. Obudowa nadal oferuje ochronę na poziomie IP67, przez co Go 3 Eco niestraszne pył i zachlapania. Waga (209 gramów) oraz wymiary urządzenia (87,5 x 75 x 43,3 mm) również się nie zmieniły.

Cena także może się okazać dla Was pewnym zaskoczeniem, bowiem wcale nie jest taniej. Oficjalnie JBL Go 3 Eco w sklepie producenta kosztuje tyle samo co wariant „nieekologiczny”, czyli 219 złotych.

Skoro można recyklingować surowce i nie dopłacać do „zielonego znaczka” na końcowym produkcie to może warto, aby wariant podstawowy JBL Go 3 i jego opcje kolorystyczne również stały się bardziej „eko”?