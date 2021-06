To koniec gry Polski na EURO 2020. Orange i Plus rozdają darmowe gigabajty na pocieszenie

To niestety już koniec przygody reprezentacji Polski na UEFA EURO 2020. Klienci sieci Orange i Plus mimo wszystko mają jednak powody do radości, ponieważ obaj operatorzy udostępnią im za darmo dodatkowe pakiety internetu.

Polska na EURO 2020. Mecz Polska – Szwecja. Jaki wynik?

Wielu kibiców nie wierzyło w taki scenariusz – przecież na początku miał być mecz otwarcia, potem mecz o wszystko i na koniec mecz o honor. Tymczasem reprezentacja Polski zrobiła niespodziankę niedowiarkom. Co prawda spotkanie ze Słowacją przegrała 1:2, ale starcie z Hiszpanami, którzy uważani są za jedną z najsilniejszych drużyn w Europie i każdorazowo też za pretendentów do zdobycia lauru zwycięstwa, zremisowała 1:1.

Dzisiejszy mecz ze Szwecją był więc meczem o wszystko. Niestety, nie udało się go wygrać, co oznacza, że Polska zakończyła swoją przygodę na EURO 2020. Szwedzi pokonali reprezentację Polski 3:2.

Orange i Plus rozdają darmowe gigabajty po (przegranym) meczu Polska – Szwecja na UEFA EURO 2020

Orange po każdym meczu reprezentacji Polski rozdaje swoim klientom darmowe gigabajty i nie inaczej jest także tym razem. Klienci tego operatora mogą otrzymać pakiet 5 GB, odpowiadający liczbie bramek, strzelonych w spotkaniu Polska – Szwecja na EURO 2020.

Aby go otrzymać, należy wysłać SMS o treści DZIEKUJEMY na numer 233. Opłata za wiadomość jest zgodna z cennikiem oferty, z której korzysta klient, ale nie wyższa niż 25 groszy. Jeżeli natomiast ktoś jest użytkownikiem oferty Flex, powinien uruchomić aplikację i w zakładce „Kody promocyjne” wpisać kod DZIEKUJEMY.

Dodatkowy, bezpłatny pakiet będzie ważny przez trzy dni i można go uruchomić na jednym numerze tylko jeden raz, najpóźniej do godziny 20:05 jutrzejszego dnia, tj. 24 czerwca 2021 roku.

Jednocześnie warto przypomnieć, że klienci sieci Plus również otrzymają pakiet dodatkowych gigabajtów, aczkolwiek pod warunkiem, że wcześniej zapisali się do promocji „Gigdy za gole” (przypominaliśmy o tym dziś na Facebooku Tabletowo). Za strzelone bramki otrzymają 2 GB, a do tego też 10 GB ekstra, ponieważ reprezentacja Polski odpadła z UEFA EURO 2020.