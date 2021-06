Z okazji rozpoczęcia wakacji, w Orange na kartę dostaniemy no-limit i 5 GB internetu – za darmo!

Wakacyjna promocja Orange ruszyła! Dzięki niej, użytkownicy numerów na kartę będą mogli zaoszczędzić na rozmowach, SMS-ach i pakiecie internetowym.

Wakacje w Orange z małym bonusem

Ponieważ ostatnie dni były nad wyraz słoneczne, klimat zrobił się bardzo wakacyjny. Do tego wielkimi krokami zbliża się zakończenie roku szkolnego, co dodatkowo nastraja niezwykle pozytywnie. W tej atmosferze ogólnej szczęśliwości i pełnej uśmiechającego się do nas słoneczka, Orange przekazuje na ręce użytkowników numerów na kartę możliwość skorzystania z promocji „Wakacje”. Dzięki niej, zyskają oni nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y do wszystkich, a także pakiet 5 GB internetu – kompletnie za darmo.

Jak wziąć udział w wakacyjnej akcji? Wystarczy mieć aktywne konto i do 27 czerwca wysłać SMS-a o treści WAKACJE pod numer 364. SMS jest bezpłatny. Najpóźniej 24 godziny po wysłaniu wiadomości, dostaniemy powiadomienie zwrotne o włączeniu specjalnego pakietu.

Z darmowych rozmów, SMS-ów i internetu możemy korzystać przez 5 dni od daty aktywacji pakietu promocyjnego. Przy okazji można wspomnieć, że razem z paczką danych, udostępniany jest tyci-tyci pakiet transmisji danych w roamingu w Strefie 1 – 0,59 GB.

Dodatkowe informacje

Kilka szczegółów z Regulaminu: