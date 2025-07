Podczas wakacji przesyłamy terabajty danych. Gdzie najwięcej?

Gdzie turyści przesłali najwięcej danych? Orange, z okazji półmetku wakacji, postanowiło podzielić się statystykami.

W tych miejscowościach turyści przesłali najwięcej danych

Wakacyjny wyjazd nie musi oznaczać, że mniej sięgamy po smartfon czy inny sprzęt łączący się z internetem. Szczególnie tegoroczne, deszczowe wakacje, mogą zachęcać do nadrobienia zaległości na Netflixie czy innej platformie z filmami. Jak jednak wyglądają statystyki dotyczące przesyłu danych w polskich kurortach? Z odpowiedzią przychodzi Orange.

Pomarańczowy operator poinformował, że do tej pory najwięcej danych przesłali turyści w okolicach Helu, Jastarni, Pucka i Władysławowa – łącznie około 1400 TB. Całkiem sporo tych terabajtów, aczkolwiek wynik jest podobny jak w ubiegłym roku. Następnie mamy okolice Kołobrzegu i Koszalina, a kolejne pozycje należą do Olsztyna i Ostródy.

Dowiedzieliśmy się również, że stacja, która w lipcu pracowała najciężej, znajduje się w miejscowości Grzybowo, czyli w okolicach Kołobrzegu. Wspomniana stacja przetransferowała nieco ponad 90 TB danych. Wynik, mimo iż robiący wrażenie, nie jest znacznie lepszy od dwóch pozostałych stacji znajdujących się we Władysławowie i Mielnie. Każda z nich zakończyła lipiec z wynikiem blisko 90 TB danych.

Orange zwraca uwagę na dużą zmianę względem 2024 roku, którą widać w wykorzystaniu 5G w paśmie C. Otóż najwięcej danych przesłała stacja we Władysławowie – około 42 TB. Oznacza to ogromny wzrost, bowiem zeszłoroczna rekordzistka osiągnęła 18 TB danych. Jeśli chodzi o kolejne pozycje w tym zestawieniu, to mamy stacje w Łebie i Grzybowie – każda po około 34 TB.

Wypada jeszcze dodać, że użytkownicy sieci Orange najwięcej rozmów przeprowadzili korzystając z możliwości oferowanych przez stacje bazowe w: Augustowie, Krynicy Zdroju oraz Kołobrzegu.

Orange przygotowało się do wakacji

Pod koniec czerwca mogliśmy usłyszeć, że Orange jest gotowe na wakacje. Operator wówczas ogłosił uruchomienie nowych stacji mobilnych i bazowych w miejscowościach turystycznych, a także modernizację już działających nadajników. Wypada jeszcze wspomnieć, że niedawno Orange pochwaliło się rozwojem sieci 5G, a także nowymi stacjami rozmieszczonymi na terenie całej Polski.