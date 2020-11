Nowe startery Orange Free to dobry deal. No-limit i 15 GB za 15 zł

Kupując starter Orange Free na kartę, otrzymamy teraz 50-procentową zniżkę na usługę no-limit. Zamiast 30 złotych za pierwszy miesiąc cyklicznej usługi, zapłacimy tylko 15 zł.

Orange Free to dobra rzecz

Taryfa Orange Free była dla mnie jedną z najlepszych ofert numerów na kartę spośród wszystkich dostępnych w Polsce. Póki jeszcze z niej korzystałem, podobał mi się system bonusów, gdzie miałem rozmowy i SMS-y do wszystkich bez limitu, a do tego 15 GB internetu. Ponadto, po każdym doładowaniu dostawałem następne gigabajty w formie bonusu. Co ważne, one nigdzie nie przepadały, a kumulowały się na koncie, tworząc solidną poduszkę bezpieczeństwa na wypadek awarii domowego Wi-Fi.

Co prawda od czasu, gdy zmieniłem formę rozliczania się za rachunki z Orange, w taryfach na kartę nieco się pozmieniało, ale Orange Free nadal trzyma poziom.

Orange obniża opłaty dla chcących wziąć numer „na próbę”

Orange wprowadziło nowy starter dla tych, którzy chcieliby wypróbować taryfę Orange Free oraz cykliczną usługę no-limit. Za 5 zł dostajemy starter, gdzie po aktywacji mamy do dyspozycji darmowe rozmowy do Orange oraz 6 GB w ciągu kolejnych 14 dni.

Po doładowaniu konta, będziemy mogli uruchomić promocję, w której za pełny pakiet no-limit (rozmowy, SMS-y i MMS-y) oraz 15 GB internetu zapłacimy tylko 15 złotych, zamiast 30 zł. Zrobimy to za pomocą SMS-a o treści CYKL, wysłanego pod numer 816. Po upływie 31 dni włączy się następny pakiet no-limit, tym razem już w pełnej cenie 30 zł.

Oferta skierowana jest oczywiście do nowych użytkowników Orange Free. Osoby używające obecnie cyklicznych pakietów nie mogą z niej skorzystać. Podobnie rzecz się ma z tymi, którzy skorzystali już z podobnej promocji w lutym lub marcu tego roku.

Dokładne informacje znajdziecie na stronie Orange oraz w poświęconym promocji Regulaminie.

