T-Mobile i Orange rozdają darmowe gigabajty!

Jeśli pakiety internetowe zaczynają się nam już kończyć, to T-Mobile oraz Orange mają dla nas coś specjalnego. Dzięki specjalnym promocjom zyskamy dodatkowe GB na nasze konta.

2 GB darmowego internetu od Orange

Z uwagi na pomyślny wynik meczu piłkarskiego Polska-Ukraina z wczorajszego wieczora, Orange postanowiło obdarować swoich klientów niewielkim pakietem danych. Liczba darmowych gigabajtów równa się liczbie bramek zdobytych wczoraj przez reprezentację biało-czerwonych.

Pakiet 2 GB internetu można aktywować wysyłając SMS o treści WIWAT pod numer 233 (opłata za SMS-a zgodna z cennikiem Twojego planu taryfowego, max 0,20 zł). Jeśli jesteśmy użytkownikami taryfy Flex, wystarczy w dedykowanej aplikacji wpisać kod WIWAT w zakładce „Kody promocyjne”.

Ważne jest, by aktywować powyższy pakiet w miarę szybko. Zgodnie z postem Orange na Facebooku, mamy na to czas do późnego wieczora dzisiejszego dnia. Promocyjne GB ważne 3 dni od daty aktywacji, obowiązują tylko w kraju.

10 GB darmowego internetu od T-Mobile

T-Mobile podchodzi do sprawy nieco inaczej. Zamiast rozdrabniać się na poszczególne mecze reprezentacji Polski w piłce nożnej, oferuje jeden, duży pakiet 10 GB.

Prezent przyznawany jest w powiązaniu z cotygodniowymi bonusami „Happy Fridays”. Jako że dla niektórych wczorajszy dzień wolny od pracy rozpoczął bardzo długi weekend, promocja T-Mobile rozpoczęła się wcześniej niż zwykle.

Darmowa paczka 10 gigabajtów dostępna jest dla klientów abonamentowych oraz ofert MIX i na kartę. Można ją odebrać w aplikacji Mój T-Mobile aż do środy 18 listopada, do końca dnia, a więc aż do meczu Polska-Holandia w ramach Ligi Narodów.

Aktywacja 10 GB internetu powinna odbyć się w ciągu 72 godzin, przy czym zwykle następuje to w kilka chwil po zleceniu uruchomienia pakietu, co potwierdzane zostaje za pomocą wiadomości SMS.

Dla użytkowników ofert na kartę oraz MIX pakiet będzie ważny przez tydzień od momentu aktywacji, zaś dla abonentów – do wystawienia najbliższej faktury.

Nie pozostaje nic innego, jak tylko odebrać należne nam bonusy!