Okres przedsprzedaży serii Galaxy S21 już się skończył, więc klienci nie dostaną już żadnych gratisów (a oferta była fajna). Mogą jednak za to postarać się o zniżkę na zakup najnowszych flagowców Samsunga, na przykład oddając stary smartfon w Orange.

Najczęściej jest tak, że po zakupie nowego smartfona stary trafia do szuflady i już nigdy nie jest z niej wyjmowany. Niektórzy użytkownicy dają im jednak drugie życie – czy to poprzez przekazanie urządzenia bliskiej osobie lub znajomemu, sprzedanie go komuś obcemu lub oddanie do recyklingu.

Orange da Ci ekstra zniżkę na Galaxy S21, gdy oddasz swój stary smartfon

Orange kładzie duży nacisk na ochronę środowiska, dlatego zachęca do sprzedawania nieużywanych smartfonów. Teraz jest to jeszcze bardziej kusząca propozycja, ponieważ można zdobyć dodatkowy rabat na zakup nowego flagowca z serii Galaxy S21!

Operator informuje, że każdy klient, który odsprzeda swój stary smartfon, otrzyma dodatkowy rabat przy zakupie Galaxy S20 FE 5G lub flagowca z serii Galaxy S21. Mają one wartość od 200 złotych do nawet 600 złotych, w zależności od modelu:

Samsung Galaxy S20 FE 5G – 200 złotych,

Samsung Galaxy S21 5G 128 GB – 300 złotych,

Samsung Galaxy S21 5G 256 GB – 350 złotych,

Samsung Galaxy S21+ 5G 128 GB – 400 złotych,

Samsung Galaxy S21+ 5G 256 GB – 450 złotych,

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 128 GB – 500 złotych,

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 256 GB – 550 złotych,

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 512 GB – 600 złotych.

źródło: Orange

Aby skorzystać z promocji, należy podejść do salonu Orange ze swoim starym smartfonem, gdzie pracownik dokona jego wyceny. Nie trzeba mieć do niego pudełka i akcesoriów, ale samo urządzenie musi działać. Po wycenieniu sprzętu, klient otrzyma bon o jego wartości, który może wykorzystać przy zakupie nowego smartfona. A jeśli zdecyduje się na jeden z ww. z oferty Samsunga, dostanie dodatkowy o wartości przypisanej do konkretnego modeli.

Akcja promocyjna potrwa do końca marca 2021 roku lub do wykorzystania zapasów bonów. Jeśli ktoś jest zainteresowany, przed wizytą w salonie może dokonać wstępnej wyceny swojego smartfona na dedykowanej stronie Orange.

Regulamin promocji „Odkup telefonów” (PDF)