Sprzedając niepotrzebne smartfony możesz zadbać o środowisko. Zobacz jak!

Akcja partnerska

Sposobów na odpowiedzialne pozbycie się nieużywanych urządzeń elektronicznych, w tym smartfonów, jest wiele. Pośród nich taki, dzięki któremu, poza samym pozbyciem się niepotrzebnej zawartości szuflady, można zrobić naprawdę wiele dobrego.

W poprzednich materiałach pisaliśmy o tym, jak istotne jest, by nieużywanemu sprzętowi zapewnić możliwość dalszego funkcjonowania. Naprawa, bądź przekazanie w ręce osoby, której oczekiwaniom sprosta nasz stary sprzęt, to, z perspektywy dbałości o środowisko, lepsza decyzja, niż kupowanie nowych urządzeń.

Kiedy jednak posiadany sprzęt nie nadaje się do dalszego użytkowania, najwłaściwszym rozwiązaniem będzie przekazanie go organizacji zajmującej się recyklingiem. Dzięki temu można mieć pewność, że wyeksploatowane urządzenia nie staną się przyczyną zanieczyszczenia środowiska.

Co jednak w sytuacji, gdy nasz smartfon wciąż działa, a nie chcemy z niego korzystać i zalega w szufladzie? Jeśli nie znajdzie się dla niego nowy użytkownik, warto pomyśleć o jego odsprzedaży, na przykład firmie prowadzącej odkup używanej elektroniki. To szybka, prosta procedura, dzięki której można odzyskać część pieniędzy wydanych na zakup sprzedawanego smartfona, a przy okazji dać drugie życie niepotrzebnemu już urządzeniu.

Odkup smartfonów – to dziecinnie proste!

Sprzedaż używanej elektroniki może być naprawdę prosta. Opiszemy to na przykładzie operatora sieci Orange, który odkup używanych smartfonów prowadzi zarówno online, jak i w punktach stacjonarnych.

Decydując się na sprzedaż smartfona operatorowi Orange, wystarczy przynieść go do najbliższego salonu. Na miejscu, obsługujący nas pracownik dokona wyceny urządzenia, i zaproponuje bon o wartości wyceny. Można go wykorzystać od razu, bądź w ciągu 60 dni. Można również przekazać bon innej osobie. Za jego wartość można kupić nowe urządzenie albo potrzebne akcesoria.

Co istotne, nie trzeba dostarczać pudełka ani akcesoriów, przeszkodzą nie będzie też blokada simlock od innego operatora.

Przed sprzedażą smartfona warto upewnić się, że wszystkie dane zostały usunięte z jego pamięci, a karta SIM oraz karta pamięci – wyjęte. Gdyby jednak nie udało się tego zrobić, podobnie jak w przypadku sprzętu oddawanego do recyklingu, Orange zadba, by zgromadzone dane osobowe zostały usunięte w sposób zapewniający ich pełną ochronę przed pozyskaniem przez osoby nieautoryzowane.

Istnieje również możliwość odsprzedania zużytego sprzętu bez wizyty w salonie Orange. Wystarczy zgłosić chęć przeprowadzenia transakcji na tej stronie internetowej. Za jej pośrednictwem można bezpłatnie zamówić kuriera, który odbierze od nas zużyty sprzęt, a jego wartość po wycenie zostanie przelana na wskazane konto bankowe.

Co oczywiste, przed wysyłką urządzenia, bądź pozostawieniem go w salonie Orange, można dokonać jego orientacyjnej wyceny. Można to zrobić na stronie internetowej operatora.

Orange – w trosce o środowisko

Wiemy już, że operator sieci Orange pomaga w dbaniu o środowisko naturalne, chociażby poprzez oferowanie programu napraw urządzeń, pomoc w przekazaniu zużytego sprzętu do recyklingu czy odkup nieużywanych telefonów. Orange, jako dostawca usług multimedialnych, sam korzysta z setek tysięcy urządzeń elektronicznych, które również zużywają się i wymagają recyklingu. Warto przyjrzeć się, jak firma radzi sobie ze sprzętem, który sama posiada i użytkuje.

Urządzenia, z których korzystają klienci, takie jak modemy czy routery, są im dzierżawione na czas trwania umowy. Po upływie okresu dzierżawy, wracają do operatora, by, trafić w ręce kolejnych klientów. Zanim to nastąpi, każdy zwrócony sprzęt poddawany jest procesowi regeneracji (znanym również pod angielskim słowem refurbishment), w wyniku którego wygląda i działa dokładnie tak, jakby dopiero opuścił fabrykę.

Procesem zajmuje się centrum odnowy Orange, które tylko w rocznie odnawia średnio pół miliona urządzeń telekomunikacyjnych, które klienci zwracają po zakończeniu umowy Dzięki takiemu podejściu urządzenia, które nie znajdują się jeszcze na końcu cyklu swojego życia, mogą jeszcze przez długi czas służyć nowym klientom. Obecnie takie odnowione modemy i dekodery użytkowane są nie tylko w Polsce, ale również we Francji czy Senegalu.

Przywrócenie wspomnianych urządzeń do pełnej sprawności pozwala zaoszczędzić środowisku naturalnemu zużycia setek ton surowców oraz sporej emisji gazów cieplarnianych.

Nie wyrzucaj, Twój sprzęt zasługuje na drugie życie!

Dla dobra środowiska, warto przejrzeć szuflady biurka w poszukiwaniu nieużywanych sprzętów elektronicznych, w tym telefonów czy smartfonów. Być może da się je jeszcze naprawić i korzystać z nich dalej, albo przekazać komuś, komu posłużą przez kolejne miesiące.

Warto również, o ile to możliwe, przemyśleć wariant ich odsprzedaży, chociażby w celu odzyskania części gotówki. Niesprawny, zużyty sprzęt, warto oddać do recyklingu. To gest, dzięki któremu nie marnujemy surowców.

Niezależnie od wybranego scenariusza, można skorzystać z pomocy operatora sieci Orange, który poza zaoferowaniem nowych urządzeń, zaopiekuje się tymi, których już nie potrzebujemy dając im szansę na drugie życie.

Materiał powstał we współpracy z operatorem sieci Orange