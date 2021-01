Samsung Galaxy S21 Ultra 5G w zestawie przedsprzedażowym to łakomy kąsek. Sprawdzamy, dlaczego warto

Akcja partnerska

Jeszcze tylko przez kilka dni możecie skorzystać z okazji, by wejść w posiadanie smartfonu Samsung Galaxy S21 Ultra 5G z dwoma świetnymi akcesoriami gratis – Galaxy Buds Pro i Galaxy SmartTag. Dlaczego warto?

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G z akcesoriami

Dużą rolę odgrywa tu przede wszystkim przynależność do jednego ekosystemu. Dzięki temu smartfon, słuchawki i lokalizator nie tylko się dopełniają, ale również współpracują ze sobą w intuicyjny sposób – tak, by zapewnić użytkownikowi poczucie, że wszystko dzieje się w tle, bez potrzeby jego udziału. Tak jest chociażby ze słuchawkami. Wystarczy otwarcie klapy etui – powerbanku, by natychmiast na ekranie nowego smartfonu Galaxy S21 Ultra 5G pojawił się komunikat o wykryciu słuchawek Galaxy Buds Pro i możliwości ich parowania.

Ale sama możliwość odtwarzania dźwięków z podłączonego smartfonu to nie jedyna opcja połączenia tych dwóch urządzeń. Warto bowiem pamiętać, że aby naładować słuchawki, wystarczy w smartfonie Samsung Galaxy S21 Ultra 5G włączyć ładowanie zwrotne i na jego pleckach położyć etui ze słuchawkami. To świetne rozwiązanie, zwłaszcza, gdy zapomnimy naładować powerbank lub po prostu, jesteśmy w długiej podróży.

Zarówno słuchawki Galaxy Buds Pro, jak i lokalizator Galaxy SmartTag, można podpiąć w aplikacji SmartThings Find. Za jej pomocą w błyskawiczny sposób możemy zlokalizować słuchawki oraz rzecz, do której przypięty został lokalizator.

Warto jednak rozwinąć temat poszczególnych akcesoriów, które dostajemy w przedsprzedaży z nowym Galaxy S21 Ultra 5G. A kąsek jest łakomy! Zwłaszcza, gdy spojrzymy na ceny obu gadżetów. Słuchawki Galaxy Buds Pro, na stronie producenta, kosztują bowiem 999 złotych, natomiast lokalizator Galaxy SmartTag – 155 złotych. A tu – otrzymujemy je gratis.

Słuchawki Samsung Galaxy Buds Pro

Od kilku miesięcy korzystam z Galaxy Buds Live. W momencie swojej premiery były to pierwsze słuchawki prawdziwie bezprzewodowe, które wychodziły poza utarty schemat. Swoją budową przypominają fasolkę, dzięki czemu perfekcyjnie dopasowują się do ucha użytkownika. Świetnie grają i jeszcze lepiej wyglądają – można je traktować nie tylko w kategorii fajnych słuchawek, ale i lifestyle’owego gadżetu.

Słuchawki Galaxy Buds Pro mam w testach dosłownie krótką chwilę, ale muszę przyznać, że od pierwszej styczności zrobiły na mnie bardzo dobre wrażenie. O ile jednak Galaxy Buds Live to słuchawki mniej więcej w połowie drogi między dousznymi a dokanałowymi, tak Galaxy Buds Pro są typowo dokanałowe, a już samo to sprawia, że lepiej wygłuszają otoczenie. W zestawie znajdziemy w sumie trzy pary gumek, dzięki którym każdy użytkownik będzie w stanie dopasować ich wielkość do własnych uszu.

Opcje wygłuszania są dwie – aktywna redukcja szumów (dwustopniowa – wysoka lub niska) oraz dźwięk otoczenia. Każda z nich nieco inaczej odcina nas od tego, co dzieje się wokół. Jest też wykrywanie mowy, które – gdy zaczynamy mówić – automatycznie zatrzymuje odtwarzane treści multimedialne.

Samsung Galaxy Buds Pro (źródło: Samsung)

Musicie też wiedzieć, że wewnątrz konstrukcji znajduje się 11-milimetrowy głośnik niskotonowy odpowiedzialny za bas oraz 6,5-milimetrowy głośnik wysokotonowy, którego zadaniem jest zapewnienie szerokiej sceny i czystego dźwięku.

W słuchawkach znajdziemy też w sumie trzy mikrofony, mające zapewniać świetną jakość rozmów – możecie być pewni, że w czasach wszechobecnych telekonferencji sprawdzę to dokładnie. Sama bateria słuchawek ma wystarczać do 5 godzin odtwarzania muzyki z włączonym ANC, a z doładowywaniem przez etui – do 18 godzin.

Póki co nowe słuchawki Galaxy Buds Pro zapowiadają się świetnie. Jeśli coś konkretnego mam dla Was sprawdzić – piszcie w komentarzach, a tymczasem przejdźmy do drugiego akcesorium, dodawanego jako gratis w przedsprzedaży.

Lokalizator Samsung Galaxy SmartTag

Galaxy SmartTag najprościej nazwać po prostu gadżetem dla zapominalskich. To niewielkich rozmiarów lokalizator, który – połączony z kontem Samsung w SmartThings Find – nie pozwoli nam już więcej zgubić kluczy czy czegokolwiek, do czego go przypniemy.

Warto pamiętać, że Samsung zaprezentował dwie wersje lokalizatora – podstawowa działa przez Bluetooth 5.1, natomiast z Plusem (Galaxy SmartTag+) – przez UWB, dzięki czemu zapewnia jeszcze lepszą dokładność lokalizacji.

Jak zdobyć gratisy w przedsprzedaży?

Są dwa sposoby, a wszystko zależy od tego, gdzie zdecydujemy się kupić smartfon. Jeśli zrobimy to za pośrednictwem sklepu Samsung, wystarczy zamówić go wraz z gratisami, a paczka zawierająca wszystkie trzy urządzenia zostanie wysłana na nasz adres.

Jeśli natomiast zdecydujemy się kupić smartfon Galaxy S21 Ultra 5G w jednym ze sklepów z elektroniką, będących oficjalnymi partnerami handlowymi producenta, należy kupić smartfon i w aplikacji Samsung Members wypełnić formularz zgłoszeniowy (do 14.02.2021). Dopiero wtedy, w ciągu 10 dni od pozytywnej weryfikacji, gratisy zostaną wysłane na wskazany adres.

Na koniec dodam jedynie, że przedsprzedaż Samsung Galaxy S21 Ultra 5G wraz z gadżetami trwa do 28.01.2020 lub do wyczerpania zapasów. Warto się zatem pospieszyć ;).

I jeszcze jedna ważna rzecz: gratisy są nie tylko przy zakupie Galaxy S21 Ultra 5G. W przypadku chęci zakupu Galaxy S21 5G lub Galaxy S21+ 5G, prezentami są słuchawki Galaxy Buds Live oraz Galaxy SmartTag.

Wpis powstał przy współpracy z Samsung Polska