Milionerzy przechodzą do Polsatu! Kultowy teleturniej zmienia stację

Chyba nie ma takiej osoby, która powiedziałaby, że ani trochę nie kojarzy teleturnieju Milionerzy, a słynne pytanie definitywnie i ostatecznie? na stałe weszło do popkultury. Przez lata program ten doczekał się swoich wersji w ponad stu krajach, a jego historia w Polsce rozpoczęła się przeszło 25 lat temu. Od samego początku Milionerów można było oglądać na antenie stacji TVN, ale wkrótce ten stan rzeczy się zmieni i to w zaskakujący sposób.

Polacy wciąż kochają teleturnieje

Odnoszę wrażenie, że – mimo upływu lat – polscy widzowie uwielbiają format programów telewizyjnych, jakim są teleturnieje. Możliwość sprawdzenia swojej wiedzy podczas oglądania oraz sam fakt patrzenia na osoby stojące przed szansą wygrania dużych pieniędzy, połączony z lekkim dreszczykiem emocji, to chyba główne aspekty, które sprawiają, że teleturnieje są darzone taką sympatią.

Na przestrzeni lat przez polską telewizję przeszedł ogrom różnych teleturniejów. Część z nich nie osiągnęła większego sukcesu i przeszła raczej bez echa, ale nie brak również takich, które na stałe wbiły się do kanonu najpopularniejszych programów telewizyjnych w historii. Familiada, Jeden z dziesięciu, Va banque, Wielka gra, Gra w ciemno, Rosyjska ruletka, Grasz czy nie grasz albo Idź na całość – to tylko ułamek programów, które spore grono widzów zna przynajmniej z nazwy.

Polsat zrozumiał, że fenomen takich formatów wciąż jest żywy i po dłuższej przerwie na nowo zbroi swoją ramówkę w teleturnieje. Gdy w zeszłym roku stacja podjęła decyzję o wskrzeszeniu kultowej Awantury o kasę po blisko 20 latach od zakończenia emisji, szybko okazało się, że decyzja ta była strzałem w dziesiątkę.

Żywiołowa, dynamiczna i – przede wszystkim – nieprzewidywalna formuła programu sprawiły, że widzowie na nowo pokochali Awanturę o kasę. Dobitnie potwierdzają to zadowalające stację wyniki oglądalności oraz fakt ogłoszenia castingu do już trzeciego (od momentu powrotu) sezonu programu, który ma pojawić się jesienią.

Teraz stacja postanowiła iść za ciosem i wykorzystać okazję do przejęcia jednego z najpopularniejszych teleturniejów, nie tylko w Polsce, ale dosłownie na całym świecie.

Krzysztof Ibisz w teleturnieju Awantura o kasę (fot. Polsat)

Milionerzy przeprowadzają się z TVN do Polsatu

Milionerzy to teleturniej oparty o brytyjski format Who wants to be a Millionaire?, którego debiut w tamtejszej telewizji miał miejsce w 1998 roku. Wybitnie prosta, a zarazem pełna emocji formuła programu sprawiły, że szybko zaskrabił sympatię widzów w Wielkiej Brytanii i jego emisją zainteresowały się telewizje w coraz większej liczbie krajów.

Zasady show są bardzo proste. Uczestnicy odpowiadają na pytania z wiedzy ogólnej z czterema wariantami odpowiedzi. Aby wygrać tytułowy milion, trzeba poprawnie odpowiedzieć na dwanaście pytań (we wczesniejszych edycjach piętnaście), a do pomocy na tej drodze są koła ratunkowe oraz progi gwarantowane, które zwiększają szanse na wyjście z programu z jakąkolwiek sumą pieniędzy. W polskiej edycji główna wygrana padła osiem razy.

Teleturniej Milionerzy po raz pierwszy został wyemitowany na antenie telewizji TVN 3 września 1999 roku. Przez te przeszło 25 lat, program miał dwie przerwy w emisji, przez co lata nadawania to 1999-2003, 2008-2010, a następnie od 2016 roku aż do teraz. No właśnie, do teraz…

Jesienią ubiegłego roku, TVN najpierw przesunął premierę nowych odcinków programu na listopad, a następnie przerwał ją przed końcem sezonu, bowiem wyemitowano tylko 22 z ponad 40 nagranych odcinków. Z początkiem wiosny stacja również nie zdecydowała się na emisję reszty epizodów, nie ogłoszono też castingu do nowej edycji, przez co narastały spekulacje o możliwym zakończeniu nagrywania programu przez TVN.

Ostatecznie, telewizja wznowiła emisję zaległych odcinków w połowie maja i jednocześnie poinformowała, że będzie to ostatnia seria Milionerów. Stacja nie przedłużyła licencji na korzystanie z praw do formatu, należącego do Sony Pictures Television, a wśród spekulacji, jako jeden z potencjalnych powodów, podaje się podniesienie ceny przez licencjonodawcę.

Taką nielada okazję postanowił wykorzystać Polsat. W kwietniu pojawiły się pierwsze wieści o tym, że kupnem licencji na Milionerów zainteresowana jest telewizja ze słońcem w logo. Informacje te – choć wtedy niepotwierdzone – były o tyle prawdopodobne, że obecnym dyrektorem programowym Polsatu jest Edward Miszczak, który kierował w przeszłości stacją TVN i wdrażał wówczas Milionerów na jej antenę.

I, wreszcie, 12 czerwca uzyskaliśmy oficjalne potwierdzenie tej rewelacji u źródła – teleturniej Milionerzy naprawdę przechodzi do Polsatu, a castingi do nowych odcinków już ruszyły. Za produkcję programu będzie odpowiadać Jake Vision, czyli firma produkująca poprzednie sezony dla TVN.

Jednocześnie w komunikacie na stronie stacji poinformowano, że zostanie wprowadzona zmiana w formule programu – rezygnacja z wstępnych eliminacji kto pierwszy, ten lepszy. Uczestnik zostanie od razu zaproszony na fotel naprzeciw prowadzącego i usłyszy swoich dwanaście pytań na drodze do okrągłego miliona złotych. Ponadto, zamiast czterech kół ratunkowych, jak w ostatnich sezonach, będą trzy, jak dawniej.

Ruszył casting do nowej edycji teleturnieju Milionerzy (fot. Polsat)

Kto poprowadzi nowych Milionerów?

W sferze domysłów i spekulacji wciąż pozostaje kwestia kto zostanie prowadzącym nowej edycji Milionerów na antenie Polsatu. Dotychczasowy prowadzący, Hubert Urbański, był związany z Milionerami od początku istnienia formatu w Polsce, przez co stał się twarzą i wręcz znakiem rozpoznawczym programu.

Na ten moment Polsat nie zdradza nazwiska prowadzącego nowe odcinki, natomiast według wcześniejszych informacji portalu wirtualnemedia.pl, stacji zależy na pozostawieniu w tej roli Huberta Urbańskiego. Sam Urbański, choć unika jednoznacznej odpowiedzi na pytania o prowadzenie Milionerów, enigmatycznie stwierdził, że jest podekscytowanym tym, co czeka go i widzów jesienią.

Taka odpowiedź w pewnej mierze nasuwa, że Hubert Urbański faktycznie podejmie się dalszego prowadzenia teleturnieju Milionerzy na antenie nowej stacji. Ale czy definitywnie i ostatecznie? Tego dowiemy się zapewne lada moment.

Obecnie też nie jest do końca jasne, kiedy ujrzymy nowe odcinki programu z logo Polsatu w prawym górnym rogu. Możemy jednak śmiało przypuszczać, że skoro w tym momencie ruszyły castingi, to teleturniej powinien pojawić się na antenie już tej jesieni.