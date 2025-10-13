Ten tani smartwatch wytrzymuje miesiąc bez ładowania!

Rollme PowerMax to smartwatch, który nie kosztuje wiele, ale za to bardzo wiele dni jest w stanie wytrzymać między jednym ładowaniem a kolejnym. Ten aspekt stawia go w ścisłej czołówce, a jak przedstawiają się jego pozostałe cechy? Spójrzmy…

Rollme PowerMax to smartwatch z dobrą baterią

Tak, jak już wspomniałem, tym, co najbardziej wyróżnia smartwatch Rollme PowerMax, jest akumulator o nieprzeciętnie dużej pojemności: 1100 mAh. Dzięki temu przy normalnym użytkowaniu wytrzymywać ma nawet 35 dni, a w trybie czuwania – ponad 100 dni.

Jeśli więc nie lubisz częstego ładowania, wydaje się to opcja zdecydowanie godna rozważenia. Samo uzupełnianie energii – skoro już o nim mowa – również odbywa się całkiem szybko: ładowanie od 0 do 100% zajmuje około 3 godzin.

Rollme PowerMax (fot. Rollme)

Kompleksowy monitoring zdrowia i aktywności to jeszcze nie wszystko

Co jeszcze oferuje? Rollme PowerMax zapewnia wielowarstwowy monitoring zdrowia: mierzy między innymi tętno, natlenienie krwi oraz czas i jakości snu.

Do tego pozwala skorzystać z wielu trybów treningowych (zarówno na świeżym powietrzu, jak i w pomieszczeniach), a w terenie mogą przydać się kompas i LED-owa latarka.

Funkcjonalność uzupełniają: powiadomienia, rozmowy telefoniczne przez Bluetooth, alarm, prognoza pogody czy możliwość sterowania odtwarzaczem muzycznym. Są też aplikacje do treningów oddechowych czy monitorowania zdrowia kobiecego.

Rollme PowerMax (fot. Rollme)

Na dobrą sprawę brakuje przede wszystkim wbudowanego modułu GPS oraz technologii NFC, dzięki której możliwe byłoby dokonywanie płatności zbliżeniowych.

Jeśli chodzi o technikalia, zegarek został wyposażony w okrągły wyświetlacz dotykowy typu IPS o średnicy 1,7 cala i rozdzielczości 360×360 pikseli, a otacza go metalowa rama. Całość jest też wodoodporna (do 5 ATM).

Ile kosztuje Rollme PowerMax?

Rollme PowerMax jest dostępny w dwóch kolorach: czarnym oraz srebrnym. Jego sugerowana cena wynosi 30 dolarów, co stanowi równowartość ~110 złotych.

Za pośrednictwem oficjalnej strony producenta możesz go bez problemu zamówić do Polski, dopłacając jedynie 5 dolarów (nieco ponad 18 złotych) za dostawę.