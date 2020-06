Orange zapłaci za Ciebie trzy raty za smartfon. A jak przeniesiesz numer, to zapłacisz jeszcze mniej

Pieniądze nie leżą na ulicy, a jeśli już, to zwykle są to pojedyncze grosze, a nie poważniejsze kwoty. Trzeba sobie więc jakoś radzić, aby gdzieś zapłacić mniej lub na czymś przyoszczędzić, ewentualnie otrzymać zwrot części wydanej kwoty. W przypadku nowej promocji Orange zasady są proste – Wy podpisujecie umowę na abonament, a operator płaci za Was trzy pierwsze raty za smartfon. A jeżeli na dodatek przeniesiecie swój numer z innej sieci, to zapłacicie jeszcze mniej.

Istnieją dwa rodzaje klientów. Jedni kupują smartfon (za gotówkę lub na raty, oprocentowane albo nie) w sklepie z elektroniką i dobierają do tego ofertę telefonii komórkowej na kartę bądź niedrogi abonament. Drudzy są zaś przyzwyczajeni do podpisywania co dwa lata nowej umowy z operatorem, dzięki czemu mogą wtedy wziąć sobie nowy smart-telefon lub inne urządzenie. Oba rozwiązania mają swoje zalety i wady, ale przygotowana przez Orange promocja skierowana jest do osób, które zwiążą się z tą siecią umową abonamentową.

Orange zapłaci za Ciebie trzy raty za smartfon

Zasady promocji są proste i nieskomplikowane. Począwszy od dziś, każdy klient, który podpisze nową umowę z Orange lub przedłuży obecną na kolejne 24 miesiące, nie zapłaci trzech pierwszych rat za dobrany do abonamentu smartfon. Oferta obowiązuje do 1 lipca 2020 roku i dotyczy (wybranych) Planów Mobilnych 45, 55 i 75 oraz Planów Firmowych i pakietów Orange Love.

Dzięki tej promocji klienci zapłacą więc tylko opłatę początkową i 21 rat za smartfon plus oczywiście koszty abonamentu. Jest jednak możliwość, żeby tych ostatnich również nie płacić przez trzy miesiące – wystarczy przenieść swój numer od innego operatora. Za sprawą takiej kumulacji użytkownicy będą mogli zaoszczędzić nawet kilkaset złotych.

Promocja dostępna jest we wszystkich kanałach sprzedaży, zarówno w sklepie internetowym, jak i w sprzedaży telefonicznej oraz w salonach stacjonarnych operatora. Orange zastrzega jednak, że ta oferta obowiązuje do 1 lipca br. lub do wyczerpania zapasów.

Źródło: Biuro Prasowe Orange Polska