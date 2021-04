Masz iPhone’a? Może zamiast Apple Watcha kupisz Oppo Watcha? Teraz warto

Smartwatchem, który idealnie pasuje do iPhone’a, naturalnie jest Apple Watch. Czy jednak jest jedynym słusznym wyborem dla posiadaczy smartfonów z nadgryzionym jabłkiem na obudowie? Oczywiście, że nie. Od teraz mogą oni również korzystać z pełni możliwości Oppo Watch.

Oppo Watch to zdecydowanie jeden z najciekawszych smartwatchy z Wear OS, dzięki któremu ma przewagę nad większością podobnych konstrukcji ze znacznie bardziej ograniczonymi systemami operacyjnymi (nawet jeśli Huawei stara się swój „otwierać”). Największą konkurencją dla niego są smart zegarki marki Mobvoi, która również ma w Polsce grono wiernych fanów.

Właściciele iPhone’ów nareszcie mogą wykorzystać cały potencjał Oppo Watch (i Oppo Band) dzięki aplikacji HeyTap Health

Oppo Watch z jednej strony jest bardzo podobny do Apple Watcha, a z drugiej mocno różni się od niego. Do tej pory nie był jednak tak samo atrakcyjną propozycją dla właścicieli iPhone’ów, gdyż jego funkcjonalność przy współpracy z urządzeniami z iOS była mocno ograniczona.

To się właśnie zmieniło, ponieważ w sklepie App Store udostępniono dedykowaną Oppo Watch aplikację HeyTap Health, która do tej pory była dostępna wyłącznie w Sklepie Google Play dla urządzeń z Androidem. Pozwala ona wykorzystać cały potencjał, jaki oferuje smartwatch Oppo. Dzięki niej można m.in. personalizować tarcze zegarka i ustawienia treningów, a także inne ustawienia, jak monitorowanie pulsu czy snu.

Aplikacja HeyTap Health (źródło: App Store)

Warto przy okazji dodać, że aplikacja HeyTap Health współpracuje również z opaską Oppo Band, a także odnotować, że już wcześniej dało się połączyć Oppo Watch z iPhonem za pomocą programu Wear OS, lecz jego funkcjonalność i zestaw udostępnianych przez niego możliwości jest dość ubogi.

Teraz użytkownicy urządzeń z iOS mogą jednak korzystać z pełni możliwości wearables marki Oppo. Co więcej, dane z HeyTap Health można synchronizować również z aplikacją Zdrowie na iPhone’ach.

Pobierz aplikację HeyTap Health z App Store

Oppo Watch do iPhone’a zamiast Apple Watch? Teraz tak! PROMOCJA

Tak się składa, że to nie jedyna dobra wiadomość odnośnie Oppo Watcha. Jeszcze tylko do jutra trwa bowiem promocja na ten smartwatch – można go kupić nawet 400 złotych taniej, już od 699 złotych!