Oto lista smartfonów vivo, które dostaną wkrótce aktualizację do Androida 12

Odkąd Google zaprezentowało swój nowy system dla smartfonów, tylko nieliczni producenci przenośnych urządzeń postarali się o aktualizację swoich produktów do jego dwunastej wersji. Android 12 zasili smartfony vivo

Reklama

Android 12 dla smartfonów vivo

vivo ma już w swoim portfolio cały arsenał modeli działających na systemie Android 11. Ponieważ Android 12 działa już na smartfonach Google Pixel znakomicie (z pewnymi wyjątkami), a deweloperzy vivo mieli wystarczająco dużo czasu na przygotowanie aktualizacji dla własnych urządzeń, przyszedł najwyższy czas, byśmy poznali wydawania nowego systemu dla poszczególnych modeli.

vivo x60 Pro – pierwszy smartfon w europejskiej ofercie vivo, który dostanie Androida 12

I rzeczywiście, firma zapowiada, ze vivo rozpocznie w Europie aktualizowanie oprogramowania do Androida 12 wraz z końcem stycznia. Wdrożenie podzielono na trzy etapy. Miło jest wiedzieć, że system ten dotrze ostatecznie do wszystkich użytkowników smartfonów vivo.

Reklama

Pierwszymi modelami, które zostaną objęte aktualizacją będą X60 Pro oraz V21 5G. W ostatnich dniach lutego aktualizację otrzymają użytkownicy modeli Y52 5G i Y72 5G. Model X51 5G oraz pozostałe smartfony z serii Y (Y33s, Y21s, Y70, Y20s, Y11s) będą aktualizowane od końca kwietnia.

W ten sposób, jeszcze zanim rozpoczniemy kalendarzowe lato, wszystkie wymienione smartfony powinny działać na Androidzie 12. Trzeba tylko pamiętać, że zapowiedź ta dotyczy urządzeń zakupionych poza kanałami operatorskimi. Jeśli nabyliśmy swoją sztukę smartfona w jednym z salonów sieci komórkowej, możemy otrzymać aktualizację w późniejszym terminie, ponieważ o nie dbają już operatorzy telekomunikacyjni.

Android 12 dla OnePlusa 9

O aktualizacji do Androida 12 poinformował na swoim forum OnePlus. To pierwszy przedstawiciel urządzeń z grupy BBK Electronics, który dostaje update do najnowszej wersji systemu Google. Właścicielom modeli OnePlus 9 oraz OnePlus 9 Pro życzymy miłego użytkowania OxygenOS 12!