Ktoś nareszcie ruszył głową w Microsofcie! Notatnik po latach dostanie tryb ciemny

Podobno perfekcji nie da się ulepszyć, a jednak. Notatnik – ultralekki, banalnie prosty i darmowy edytor tekstu preinstalowany w systemach Windows od 30 lat, otrzyma wkrótce kilka nowych funkcji.

Notatnik to program, który od lat nie zmienił swojej formy

Wydawało się, że Notatnik nie musi się zmieniać. Jako miejsce do szybkiego spisywania myśli i krótkich form tekstowych jest niemal idealny. Dlatego pomimo różnorakich widżetów przypominających „żółte karteczki” które można doczepić do pulpitu, od lat i tak odruchowo w pasku menu Start wyszukuję wbudowanego w Windowsa narzędzia. Jednak nawet takie minimalistyczne i proste programy można delikatnie uwspółcześnić. Dlatego Microsoft przygotował aktualizację dodającą do Notatnika kilka nowinek.

Różnica w designie nowego Notatnika. „Nowy” po lewej, „stary” po prawej

Pierwszą różnicą jest kosmetyka. Interfejs nowego notatnika odpowiada zmianom, które zaprezentował nam Microsoft w Windows 11. Jeżeli nie jesteście pewni, czy modyfikacje są aż tak widoczne, to powyższa grafika, porównująca obie wersje powinna rozwiać wszelkie wątpliwości. Nie jest to rewolucja, ale i samo oprogramowanie nie potrzebuje gigantycznych zmian.

Nowy Notatnik otrzyma również tryb ciemny. Można by powiedzieć: nareszcie! Domyślnie tryb ciemny adaptuje się do ustawień systemowych, ale pojawi się możliwość dostosowania tego w ustawieniach, schowanych za ikonką koła zębatego. Za wspomnianą ikonkę powędruje również zakładka „Format”.

Nowy wygląd okienka znajdowania.

„W celu zwiększenia produktywności” Microsoft wprowadza również nowy wygląd okienka „znajdź” i „zamień”. Ponadto pojawi się wsparcie dla wielokrotnego cofania zmian – to kolejna zmiana, o którą prosiła społeczność.

Nie wszystko jest jednak takie idealne. We wpisie na oficjalnym blogu testerów, Microsoft wspomina o kilku problemach, które zostaną zażegnane dopiero w przyszłych aktualizacjach. Firma wylicza problemy w przypadku zmiany metody wprowadzania lub podczas korzystania z japońskiego IME, niespodziewane zachowania w trakcie korzystania z Shift+kliknięcie kiedy zaznaczamy tekst lub pojawiające się podczas przewijania. W przyszłości poprawi się również wydajność programu podczas otwierania bardzo dużych plików.

Nowy Notatnik jest dostępny z od wczoraj dla testujących w ramach programu Windows Insider. Jeżeli wszystko będzie działać poprawnie, „nowa” wersja notatnika powinna wkrótce zastąpić starą edycję.