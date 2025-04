Jesteś klientem tego banku? Jako pierwszy w Polsce możesz korzystać z Visa+

Nest Bank jako pierwszy w Polsce wdrożył nową usługę Visa+. Dzięki niej użytkownicy kart tego banku mogą teraz odbierać przelewy z całego świata na swój numer telefonu. Wkrótce będą mogli także je wysyłać. Jak to działa?

Jak działa Visa+ i czym różni się od Blika?

Visa+ to nowe rozwiązanie, które upraszcza sposób przesyłania pieniędzy pomiędzy użytkownikami kart Visa. Zamiast konieczności podawania numeru konta czy długiego numeru karty, wystarczy znać numer telefonu odbiorcy, który został wcześniej powiązany z jego kartą. To dokładnie tak, jak działa Blik, ale z dużo szerszym zasięgiem, bo w skali międzynarodowej.

Nest Bank wdrożył właśnie pierwszy etap usługi. Klienci banku mogą już odbierać przelewy w ramach Visa+ od innych użytkowników tej usługi z całego świata. Wystarczy, że w aplikacji mobilnej Nest Banku powiążą swoją kartę z numerem telefonu. Przelew trafia bezpośrednio na rachunek przypisany do tej karty, a cały proces odbywa się szybko i bezpiecznie, a -co najważniejsze – bez potrzeby dzielenia się danymi konta.

Jak w rozmowie z serwisem cashless podkreśla Aneta Hofman, dyrektorka wydziału kart płatniczych w Nest Banku, usługa Visa+ to krok w stronę bardziej intuicyjnej i przyjaznej bankowości.

Wkrótce nie tylko odbierzesz, ale i wyślesz pieniądze

Choć obecnie usługa pozwala jedynie na odbieranie przelewów, Nest Bank pracuje już nad pełną integracją z usługą Visa+. Gdy to nastąpi, klienci będą mogli zlecać przelewy z aplikacji mobilnej na numer telefonu. Wówczas wystarczy wskazać odbiorcę w listy kontaktów. To oznacza, że przelew do znajomego czy członka rodziny będzie możliwy w kilka sekund, bez konieczności proszenia o numer konta.

Usługa Visa+ może zmienić sposób, w jaki myślimy o przelewach, szczególnie międzynarodowych. To przydatne rozwiązanie np. dla osób wysyłających pieniądze bliskim za granicą lub współpracujących z zagranicznymi kontrahentami.

Nie podano jeszcze konkretnej daty wprowadzenia drugiego etapu usługi w Nest Banku. Wiadomo jednak, że pełna funkcjonalność Visa+, obejmująca zarówno odbieranie, jak i wysyłanie środków, będzie dostępna jeszcze w tym roku. Warto dodać, że Nest Bank jest pierwszym w naszym kraju, a drugim bankiem w Europie Środkowo-Wschodniej, który wdrożył Visa+.