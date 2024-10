Microsoft przeprosi się z Intelem? Nowy Surface Laptop w kolejce do prezentacji

Microsoft w ostatnich laptopach z serii Surface postawił na procesory ARM, kompletnie ignorując czipy Intela. Czyżby nadszedł czas przyznania się do błędu?

Surface Laptop 7 nie tylko z procesorami ARM?

W maju 2024 roku Microsoft przeprowadził małą rewolucję dotyczącą urządzeń firmy. Zarówno Surface Laptop 7, jak i Surface Pro 11 działają na procesorach ARM produkcji Qualcomma. Tym jednym ruchem firma zerwała z tradycją polegania na układach Intel Core, a także AMD.

Windows Central powołuje się na źródła twierdzące, że gigant z Redmond może szykować się do zaprezentowania Surface Laptopa w wersji z procesorem Intel Core Ultra 7 268V. Taka odmiana tego urządzenia pojawiła się na chińskiej platformie Goofish (to takie „chińskie OLX”), z zapisem, że laptop nie trafi do oficjalnej sprzedaży w 2024 roku, a później. Czyżby Microsoft naszła teraz chwila refleksji?

Oferta Goofish wskazywała, że notebook zyska 32 GB RAM i dysk SSD o pojemności 1 TB. Wśród podzespołów wymieniono też układ graficzny Intel Arc 140V i dodatkowy koprocesor NPU Intel AI Boost z 40 TOPS. Cena Surface Laptopa w wersji z procesorem Intela wynosiła w ogłoszeniu 19000 juanów, a więc w prostym przeliczeniu jakieś 10500 złotych.

Zagadką pozostaje, czy w usuniętym już ogłoszeniu chodzi o wersję przeznaczoną dla klientów korporacyjnych. Microsoft ma specjalne edycje swoich urządzeń z rodziny Surface, przeznaczonych właśnie dla firm.

Microsoft przeprosi Intela?

Microsoft, przerzucając się kompletnie na procesory ARM, bez wątpienia chciał zrobić coś na kształt rewolucji przeprowadzonej przez Apple, gdy MacBooki porzuciły układy Intela na rzecz projektowanych w Cupertino czipów Apple z serii M. Na pewno nie wszyscy wierni fani rodziny urządzeń Surface byli z tego powodu zachwyceni. Teraz, gdy okazuje się, że Intele z rodziny Lunar Lake odznaczają się jeszcze lepszą wydajnością energetyczną (nawet względem Snapdragonów Qualcomma), mogły ponownie wpaść w oko inżynierom Microsoftu jako idealny materiał na serce dla nowych Surface’ów.

Jestem ciekaw, jak ta sytuacja potoczy się dalej i czy Surface Laptop 7 z Intelem na pokładzie w ostatecznej rozgrywce okaże się lepszy od swojego starszego brata działającego na Snapdragonie X Elite.