Tani smartfon Oppo A60 teraz także w wersji 5G. Kupisz go już w Polsce

Reprezentujący dolne rejony średniej półki smartfon Oppo A60 5G oficjalnie zadebiutował na polskim rynku. Trafił do sprzedaży w sklepach Komputronik, a dodatkowo pojawił się w ofercie dwóch operatorów: Orange i Play. Co ma do zaoferowania ten model?

Polska premiera Oppo A60 5G

Oppo A60 5G to nowość na polskim rynku. Zapowiada się na dobry i tani smartfon, zresztą zupełnie jak jego wprowadzony niedawno do sprzedaży brat – Oppo A60 w wersji 4G. Jako że ten ostatni był wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 680, który nie obsługuje sieci nowej generacji, nowy model ma inne serce – MediaTek Dimensity 6300.

Oppo A60 5G (fot. Oppo)

Procesor i standard łączności komórkowej to jeszcze nie wszystko, czym różnią się dwa warianty A60. Model 5G ma też niestety przedni aparat o niższej rozdzielczości (5 Mpix zamiast 8 Mpix), ale za to jego akumulator jest pojemniejszy (5100 mAh, a nie 5000 mAh). Niezmiennie ten ostatni obsługuje szybkie ładowanie o mocy 45 W.

Nie zmieniła się rozdzielczość głównego aparatu (50 Mpix) ani podstawowe parametry wyświetlacza. To wciąż panel IPS o przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości HD+, pokryty powłoką umożliwiającą komfortowe korzystanie w deszczu. Za to częstotliwość jego odświeżania wzrosła z 90 Hz do 120 Hz, a jasność maksymalna – z 950 do 1000 nitów.

Oppo A60 5G (fot. Oppo)

Specyfikację urządzenia domykają moduły Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 i NFC, a także system Android 14 z nakładką ColorOS. Warto też podkreślić, że konstrukcja jest pyło- i wodoodporna – spełnia wymogi normy IP54.

Ile kosztuje Oppo A60 5G? To zależy…

Smartfon Oppo A60 5G jest dostępny wyłącznie w wersji 4/128 GB i kosztuje 799 złotych. Tyle samo trzeba za niego zapłacić w sklepie Komputronik, jak i u operatorów Play oraz Orange.

U tych ostatnich można jednak nieco zaoszczędzić, wybierając ofertę z abonamentem – w zależności od pakietu cena samego urządzenia może spaść nawet do 569 złotych (u „Fioletowych”) lub 624 złotych (u „Pomarańczowych”).

Gdzie kupić? Oppo A60 5G (4/128 GB) ok. 799 zł Komputronik Orange Play

Jeśli celujesz w podobne urządzenie, ale 5G nie jest dla Ciebie priorytetem, to wciąż możesz też kupić Oppo A60 w wersji 4G. Telefon ten kosztuje obecnie 599 złotych, a ma dwa razy więcej pamięci: 8 GB RAM i 256 GB na pliki.