Oppo A54s zmierza do Europy. Znamy cenę

Prawdopodobnie już wkrótce Oppo A54s zadebiutuje na europejskim rynku. W sieci pojawiły się bowiem szczegółowe informacje na temat jego specyfikacji, a nawet ceny na Starym Kontynencie. Oficjalna premiera musi zatem czaić się tuż za rogiem.

Jako że będzie to kolejny smartfon z serii Oppo A, w skład której wchodzą modele z nieszczególnie wyśrubowaną specyfikacją techniczną, nie należy oczekiwać zbyt wiele po Oppo A54s. Nadchodząca nowość mimo wszystko zaoferuje jednak jeden mocny i konkurencyjny element.

Specyfikacja Oppo A54s

Zacznijmy zatem od niego. Na panelu tylnym tego smartfona znajdzie się aparat o rozdzielczości 50 Mpix, któremu towarzyszyć będą jeszcze dwa – jeden do zdjęć makro (2 Mpix) i drugi do pomiaru głębi (również 2 Mpix). Jest to zatem kolejny model z niższej półki z 50 Mpix aparatem. Podobny zastosowano bowiem też m.in. w Redmi 10 i Vivo Y21s.

Na przodzie Oppo A54s znajdzie się natomiast wyświetlacz o przekątnej 6,52 cala i rozdzielczości HD+ 1600×720 pikseli z wycięciem w kształcie litery „V” w górnej części. Ulokuje się w nim 8 Mpix aparat do selfie i rozmów wideo. Zapewne będzie to ekran LCD, ponieważ czytnik linii papilarnych nie zostanie z nim zintegrowany, tylko znajdzie się na bocznej krawędzi.

Pod maską Oppo A54s znajdzie się również procesor MediaTek Helio G35 oraz 4 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej (tę ostatnią będzie się dało rozszerzyć przy pomocy karty microSD o pojemności do 256 GB). Smartfon zasili akumulator o pojemności 5000 mAh. Co ciekawe, ma być też odporny na przypadkowe zachlapania, zgodnie z normą IPX4.

Oppo A54s fabrycznie będzie pracował pod kontrolą systemu Android 11 z ColorOS 11, ale są szanse, że otrzyma przynajmniej jedną aktualizację Androida, a na pewno może się spodziewać poprawek zabezpieczeń przez trzy lata.

Cena Oppo A54s w Europie

Według informacji, przekazywanych przez serwis GizPie, cena Oppo A54s w Europie zostanie ustalona na 219 euro, co jest równowartością ~1000 złotych, aczkolwiek może się ona nieznacznie różnić w zależności od rynku.

Podana powyżej cena dotyczy konfiguracji z 4 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej. Smartfon będzie dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: Crystal Black i Pearl Blue.