Oppo A55 ma wszystkie funkcje, jakich chce klient

Każdy konsument oczekuje, że kupiony przez niego sprzęt będzie kompletny, nawet jeśli wymaga to pójścia na pewne kompromisy. Oppo przekonuje, że zaprezentowany dziś Oppo A55 oferuje wszystkie funkcje, do których dostęp chce mieć klient.

Specyfikacja Oppo A55

Po pierwsze, design Oppo A55 jest stylowy. Smartfon dostępny będzie w dwóch wersjach kolorystycznych… na każdy nastrój. Nie pytajcie, co to znaczy – my też nie wiemy. Klienci dostaną do wyboru model Starry Black, którego pokrywa panelu tylnego nie zbiera odcisków palców, a także Rainbow Blue, mieniąca się wszystkimi kolorami tęczy.

Reklama

Ponadto smartfon może pochwalić się smukłą obudową 3D – jego grubość to 8,4 mm. Pozostałe wymiary to natomiast 163,6 mm (wysokość) i 75,7 mm (szerokość). Urządzenie waży ~193 gramy

źródło: Oppo

W Oppo A55 producent mocno postawił też na aparat, ponieważ główny wykorzystuje matrycę o rozdzielczości 50 Mpix (Oppo przekonuje, że jest to „prawdziwe 50 Mpix”, cokolwiek to znaczy). Ponadto towarzyszą mu jeszcze dwa – jeden do fotografii w trybie makro i drugi pomocniczy do zdjęć portretowych (jeden i drugi ma 2 Mpix). Na przodzie umieszczono z kolei 16 Mpix (f/2.0) aparat z funkcjami upiększającymi, wykorzystującymi sztuczną inteligencję.

Oppo przekonuje też, że nowy Oppo A55 nie zawiedzie również w aspekcie wydajności. Smartfon zasila akumulator o pojemności 5000 mAh, który można naładować przez port USB-C z mocą 18 W. Do tego na pokładzie są procesor MediaTek Helio G35 2,3 GHz oraz do 6 GB LPDDR4x RAM i do 128 GB pamięci wbudowanej (+ microSD do 256 GB na dedykowanym slocie obok 2x nano SIM).

Specyfikacja Oppo A55 obejmuje również wyświetlacz LCD o przekątnej 6,51 cala i rozdzielczości HD+ 1600×720 pikseli, który odświeża obraz ze standardową częstotliwością 60 Hz i próbkuje dotyk z częstotliwością 120 Hz. Na koniec warto jeszcze wspomnieć, że smartfon oferuje też czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi i jest odporny na przypadkowe, lekkie zachlapania, zgodnie z normą IPX4.

Oppo A55 fabrycznie pracuje pod kontrolą systemu Android 11 z interfejsem ColorOS 11.1. W zestawie z nim producent sprzedaje zasilacz i etui ochronne.

Cena Oppo A55

Cena Oppo A55 w wersji bazowej, tj. z 4 GB RAM i 64 GB pamięci wbudowanej, została ustalona na 15490 rupii, co jest równowartością ~825 złotych. Konfiguracja z 6 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej kosztuje natomiast w tym kraju 17490 rupii (~930 złotych).

Bardzo możliwe, że smartfon w niedalekiej przyszłości zawędruje również na inne rynki, w tym być może także polski, skoro w Polsce dostępny jest Oppo A54 5G.