OPN Sound wchodzi do Polski. Co oferują słuchawki tej marki?

OPN Sound to nowa marka słuchawek na polskim rynku. Stawia ona na słuchawki z przewodnictwem kostnym i dźwiękiem kierunkowym, a swoje produkty kieruje m.in. dla osób aktywnych fizycznie.

OPN Sound wkracza do Polski

Pojawienie się nowej marki na rynku zawsze cieszy. W końcu im więcej graczy, którzy konkurują o względy klientów, tym lepiej dla nas. Przekłada się to pozytywnie na atrakcyjność samych produktów, zarówno pod względem oferowanej funkcjonalności, jak i ceny. W związku z tym, miło jest mi poinformować Was o debiucie marki OPN Sound w Polsce.

Jak już wspomniałem, marka specjalizuje się w słuchawkach z przewodnictwem kostnym i dźwiękiem kierunkowym. Obecnie słuchawki z logo tej marki nie są zbyt rozpoznawalne w Polsce, ale niewykluczone, że niebawem się to zmieni. Jeśli potwierdzą się zapewnienia OPN Sound, to dostaniemy naprawdę dobry sprzęt.

Podstawowym modelem dla biegaczy jest OPN Sound Osso z przewodnictwem kostnym. Słuchawki zapewniają lekką i ergonomiczną obudowę, która waży 24 gramów. Z kolei dla osób, które wybierają treningi w trudnych warunkach lub wieczorową porą bardziej ciekawy powinien być model Dashlyte z diodami LED na tylnym łączeniu. Natomiast dla preferujących basen przygotowany został model Swym, który wykonany jest ze stopu tytanu i ma funkcję redukcji szumów mikrofonu i może pochwalić się wodoodpornością w standardzie IP68.

(fot. OPN Sound)

Jeśli chodzi o słuchawki z dźwiękiem kierunkowym, to mamy Aperto oraz Mercato. Jak podkreśla marka, zamiast przewodnictwa kostnego dostarczają skondensowaną, precyzyjnie zaadresowaną do kanałów usznych falę dźwięku. Do tego dochodzi jeszcze model Chat+ z regulowanym mikrofonem na wysięgniku oraz model Aria+, gdzie zamiast pałąka łączącego słuchawki z tyłu głowy, każdą ze słuchawek zakładamy osobno na małżowinach usznych.

Gdzie można kupić słuchawki OPN Sound?

Dla wszystkich, którzy są zainteresowani omawianą marką, mam bardzo dobrą wiadomość. Otóż słuchawki są już dostępne w wybranych sklepach. Produkty OPN Sound znajdziemy m.in. w Media Expert, x-kom, Avans oraz Electro.pl.

Wpis zawiera linki afiliacyjne. Korzystając z nich wspieracie naszą działalność. Dziękujemy!