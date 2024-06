To tylko apka, ale poczujesz się, jakbyś miał lustrzankę

Jedną z najważniejszych funkcji współczesnych smartfonów jest możliwość robienia zdjęć w wysokiej jakości. Czasami jednak brakuje nam efektu, jaki oferowały tradycyjne rozwiązania. Nowa apka, nad jaką pracuję Leica, może to zmienić.

Współpraca, smartfon i apka

Z czym kojarzy Wam się Leica? Pierwsze pomysły to oczywiście fotografia i obiektywy. W drugiej kolejności część z Was wspomni o współpracy z marką Huawei, m.in. przy modelu P30 Pro. Dziś z doświadczenia Niemców korzysta Xiaomi, a efekty możecie zobaczyć chociażby w recenzji Xiaomi 14 czy teście Xiaomi 13T Pro.

Aplikacja Leica Lux (Źródło: Leica)

Na tym jednak działania firmy się nie kończą. Leitz Phone 3 to smartfon opracowany przez Leicę, a firma ma szereg aplikacji, które można integrować m.in. z kamerami termowizyjnymi czy dalmierzami. Do listy oferowanego oprogramowania dołączy wkrótce Leica Lux – apka, której celem jest połączenie kultowych obiektywów firmy z iPhone’em.

Leica + iPhone

Oprogramowanie zaproponowane przez Leica umożliwi właścicielom smartfonów z iOS-em wykonywanie fotografii przy symulowaniu charakterystyki takich obiektywów jak Noctilux-M 50 mm f/1.2, Summilux-M 28 mm f/1.4 czy Summilux-M 35 mm f/1.4. Regularne aktualizacje mają z czasem poszerzyć soczewkowe portfolio oprogramowania.

Leica Lux zaoferuje również szereg filtrów, które zadebiutowały wcześniej w aplikacji Leica Fotos. Producent wspomina o 11 stylach, m.in. Standard, Vivid, Natural, Eternal czy Selenium. Aby fotografujący miał maksymalną kontrolę nad efektem końcowym, oprócz trybu auto pojawi się możliwość ręcznego dostosowania czasu otwarcia migawki, czułości ISO czy balansu bieli. Wśród dostępnych formatów pojawi się opcja zapisu w plikach RAW oraz ProRAW.

Póki co aplikacja jest w fazie testów, a oficjalne odnośniki na stronie Leica Lux przekierowują do oprogramowania Leica Fotos. Jeżeli jesteście zainteresowani rozwiązaniem, szykujcie się na wydatek, i to nie jednorazowy. Firma chce bowiem oferować pełen pakiet w ramach subskrypcji. Za darmo możecie liczyć na jeden obiektyw, pięć filtrów i tryb auto. Ręczna kontrola ekspozycji wraz z symulowaniem wszystkich soczewek i filtrów ma kosztować 6,99 dolarów miesięcznie (~28 złotych) lub 69,99 dolarów rocznie (~280 złotych).