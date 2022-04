Opera uruchamia VPN Pro – serwis premium VPN, za którego subskrypcję trzeba zapłacić

Jeśli kiedykolwiek interesowaliśmy się przeglądarkami innymi niż Chrome czy Safari, to z pewnością mieliśmy choć krótki epizod z użytkowaniem programu Opera. Jego twórcy mają głowy pełne pomysłów, czego dowodem jest VPN Pro.

VPN dla wymagających

Korzystanie z darmowego VPN (Virtual Private Network), zapewniającego większy poziom bezpieczeństwa i anonimowości w sieci, to codzienność dla wielu użytkowników internetu. Opcję ustanowienia takiego połączenia oferuje wiele firm i twórców oprogramowania. Już pięć lat temu zaproponowali nam to właściciele Opery. Przeglądarka ta stała się stała się pierwszą z najpopularniejszych programów oferujących wbudowaną bezpłatną usługę VPN. Teraz Opera rozszerza swoje działanie o nową, tym razem już płatną, usługę.

Chodzi o VPN Pro – subskrybowany serwis premium VPN, działający bez konieczności instalowania jakiejkolwiek aplikacji. Jak podkreślają jego twórcy, VPN Pro oferuje użytkownikom Opery bezpieczeństwo i prywatność dla całego urządzenia z Androidem.

Usługa powstała z myślą o tych, którzy nie lubią przeklikiwać się przez wiele ekranów, by rozpocząć bezpieczne przeglądanie sieci. Dzięki Opera VPN Pro użytkownicy przeglądarki mogą łatwo dokonać subskrypcji za pomocą swoich kont, bez konieczności pobierania aplikacji lub tworzenia nowego profilu. Wszystko jest w pełni zintegrowane.

W ramach jednej subskrypcji, z VPN może korzystać 6 różnych urządzeń z systemem Android. Dane użytkownika są szyfrowane.

Jak podkreśla Opera, wysokie poziomy bezpieczeństwa osiągane są dzięki dostępowi do ponad 3000 prywatnych serwerów sieciowych w ponad 30 wirtualnych lokalizacjach na całym świecie, umożliwiając użytkownikom przesyłanie filmów, pobieranie plików i przeglądanie sieci. Ma to nie wpływać negatywnie na szybkość transmisji danych, do czego użytkownicy darmowych VPN-ów są już zapewne przyzwyczajeni.

9.5 Ocena

Ile to kosztuje?

Jak na razie, Opera VPN Pro pozostaje w wersji beta. Umożliwia to ustanowienie dość niskich progów cenowych. Opcje wahają się od 8,66 złotych do 11,99 złotych miesięcznie (w zależności od czasu trwania subskrypcji – kwartalnej lub miesięcznej), zatem nie powinny stanowić specjalnego wyzwania finansowego. Ponadto, przez pierwsze 7 dni testów, usługa jest bezpłatna.

VPN Pro może być używany na Androidzie 6.0 lub nowszych wersjach systemu. Użytkownicy mogą zasubskrybować Operę VPN Pro bezpośrednio z przeglądarki i dokonać płatności przez sklep Google Play.