Opera przyspieszy na procesorach Apple M1. Znacznie!

Od momentu wypuszczenia Maków z procesorami Apple M1 opartymi na architekturze ARM, co chwila producenci oprogramowania informują o nowych wersjach swoich programów stworzonych z myślą o nowych układach. Opera właśnie podała komunikat o natywnym wsparciu procesora królującego w benchmarkach.

Nadciąga wsparcie

Wygląda na to, że urządzenia z procesorami autorstwa Apple sprzyjają pracy deweloperów. Co rusz informujemy o aplikacjach, które zyskują natywne wsparcie dla pierwszego w historii Apple procesora ARM przeznaczonego dla komputerów – Apple M1. DaVinci Resolve, Adobe Photoshop czy też Firefox już mogą pochwalić się przystosowanymi wersjami. Teraz przyszedł czas na kolejną przeglądarkę. Twórcy Opery poinformowali o udostępnieniu nowej wersji swojej przeglądarki, która zyskała dedykowane wsparcie dla procesorów M1.

Opera melduje się do gotowości

Autorzy przeglądarki chwalą się, że najnowsza wersja ich aplikacji to zupełnie nowe doznanie dla osób posiadających urządzenie wyposażone w procesor Apple. Deweloperzy deklarują, że Opera na procesorze M1 uruchamia się teraz nawet dwa razy szybciej od poprzedniej generacji. W praktyce oznacza to, że użytkownicy dostają niemalże natychmiastowy dostęp do pożądanych stron. Twórcy aplikacji zwracają także uwagę na przyśpieszenie przejścia do zintegrowanych funkcji Opery, jak WhatsApp, Instagram, Twitter czy Telegram. Dostęp do nich można uzyskać z paska bocznego.

Producent obiecuje aż dwa razy szybsze działanie Opery na urządzeniach pracujących pod kontrolą procesora Apple M1

Wraz z nową wersją, przeglądarka zyskała także wsparcie dla niestandardowych skrótów klawiszowych w funkcji flow, które pozwalają łatwiej zarządzać przesyłaniem danych pomiędzy urządzeniami pracującymi na systemach Android lub iOS. Takie połączenie jest szyfrowane za pomocą protokołu end-to-end, dzięki czemu, jak podaje producent, wszystkie przesłane notatki, obrazy, linki czy pliki będą bezpieczne.

Opcja tworzenia skrótów pozwala teraz także przypisać odpowiednią kombinację do poszczególnych opcji z takich usług jak portfel Crypto, Spotify, YouTube Music, czy też Apple Music.

Najnowsza wersja przeglądarki Opera ze wsparciem procesorów M1 jest już dostępna. Użytkownicy mogą pobrać ją bezpośrednio ze strony producenta lub skorzystać z funkcji automatycznej aktualizacji. Pełen spis zmian producent udostępnił do wglądu na swoim blogu.