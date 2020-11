Procesor Apple M1 jest pierwszym układem, opartym na architekturze ARM, który trafił do laptopów i komputerów giganta z Cupertino. Zostawia on inne chipsety daleko w tyle i jeszcze długo żaden mu nie dorówna pod względem wydajności.

Apple rezygnuje z procesorów Intela

Apple przez ostatnie lata wykorzystywało w swoich laptopach i komputerach procesory Intela, ale od 2020 roku gigant z Cupertino sukcesywnie będzie „przesiadał się” na własne układy, oparte na architekturze ARM. Pierwszymi urządzeniami z chipsetem Apple M1 są MacBook Air, MacBook Pro 13″ i Mac Mini.

W sieci pojawiły się już informacje na temat wydajności tego procesora – bije on na głowę poprzednio stosowane układy, a to może skłonić wiele osób do przesiadki na najnowsze komputery Apple. Kolejnym argumentem dla nich może być wynik, jaki Apple M1 uzyskał w AnTuTu – jest oszałamiająco wysoki.

Procesor Apple M1 jest tak wydajny, że jeszcze długo żaden mu nie dorówna

AnTuTu raczej nie ma w zwyczaju testować wydajności komputerów, ale tym razem jest inaczej, co wynika z faktu, że mamy tu do czynienia z procesorem, opartym na architekturze ARM.

Za pomocą AnTuTu V8 przetestowano MacBooka Air z układem Apple M1. Udało się to zrobić, ponieważ laptop ma wgrany system macOS Big Sur, który potrafi emulować aplikacje z iOS na urządzeniach z autorskim procesorem od Apple na architekturze ARM. Co ciekawe, benchmark rozpoznał go jako model o oznaczeniu „iPad8,6” z iOS 14.2, lecz nie to jest tutaj najbardziej interesujące.

MacBook Air (w konfiguracji z 8 GB RAM i dyskiem SSD o pojemności 512 GB) z układem Apple M1 „wykręcił” w AnTuTu zawrotne 1119243 punkty, co jest najwyższym wynikiem w historii tego benchmarku.

Test Apple M1 (źródło: AnTuTu)

Dla porównania, w październiku 2020 roku najlepszym wynikiem w AnTuTu (w przypadku urządzeń z procesorami Apple) mógł pochwalić się iPad Pro 4 12,9″ – uzyskał on (średnio) 717203 punkty. Jeśli natomiast chodzi o smartfony z Androidem, to w zeszłym miesiącu (w ujęciu globalnym) na pierwszym miejscu uplasował się Asus ROG Phone 3 z układem Qualcomm Snapdragon 865+ (średnio „wykręcił” 647919 punktów).

Najwydajniejsze smartfony z iOS i tablety z iPadOS w ujęciu globalnym – październik 2020

Najwydajniejsze smartfony z Androidem w ujęciu globalnym – październik 2020 źródło: AnTuTu

Apple M1 z ponad milionem punktów na długo pozostanie więc królem AnTuTu i konkurencja będzie potrzebować wiele czasu, aby mu dorównać. Ba, samo Apple także, gdyż procesory do smartfonów i tabletów również zapewniają znacznie niższą wydajność, przynajmniej patrząc na „suche cyferki”.

Te artykuły mogą Cię zainteresować: