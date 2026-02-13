Opaski Huawei wreszcie się zmienią. Pytanie czy na lepsze

Przez kilka ostatnich generacji w opaskach Huawei zmieniało się raczej niewiele. Każdy kolejny model trzymał poziom i wprowadzał delikatne (żeby nie powiedzieć: symboliczne) ulepszenia, ale z rewolucją do czynienia nie mieliśmy już długo. Całkiem możliwe, że w tym roku wreszcie coś ruszy w tym temacie.

Nadciąga Huawei Band 11… Pro

Od premiery opaski Huawei Band 10 minął już rok, więc można przypuszczać, że lada moment chiński producent zdecyduje się na pokazanie światu następcy… a może nawet następców. W sieci pojawiły się bowiem rendery modelu Huawei Band 11 Pro, co sugerowałoby powrót wariantu z dopiskiem Pro po wieloletniej nieobecności (ostatnim był Huawei Band 6 Pro z 2021 roku, który jednak nie dotarł do Polski – w naszym kraju ostatnim dostępnym był wypuszczony rok wcześniej Huawei Band 4 Pro).

Grafiki zauważone w aplikacji Huawei Smart Life sugerują, że producent może zdecydować się na spore zmiany w wyglądzie opaski. Bardziej wyraziste, a przy tym zaokrąglone krawędzie ramki, widocznie oddzielony i również mocno zaokrąglony wyświetlacz – to cechy charakterystyczne tego nowego designu. Całość wydaje się ponadto wykonana z metalu (lub przypominającego metal tworzywa sztucznego). Z boku widać również fizyczny przycisk, a całość uzupełnia pasek – albo pleciony, albo silikonowy.

Huawei Band 11 Pro (źródło: Huawei/Huawei Central)

Specyfikacja pozostaje zagadką

Niestety, szczegółów na temat specyfikacji: brak. Przypomnę więc, że model Huawei Band 10 jest wyposażony w 1,47-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 194×368 pikseli i obsługuje tryb Always On Display. Opaska oferuje 2 tygodnie działania na jednym ładowaniu, monitoruje puls, pracę serca, natlenienie krwi, czas i jakość snu oraz aktywność w ponad setce trybów sportowych. Nie brakuje też powiadomień, terminarza i prognozy pogody, jak również obszernego katalogu tarcz. Konstrukcja zaś ma 9 mm grubości i cechuje się wodoszczelnością w klasie 5 ATM.

Można się spodziewać, że pod wieloma względami Jedenastka będzie przypominać swoją poprzedniczkę. Skoro ma dopisek Pro w nazwie, to całkiem prawdopodobna wydaje się również obecność modułu GPS na pokładzie oraz funkcji pomiaru temperatury – to głównie odróżniało opaskę Huawei Band 6 Pro od modelu podstawowego.

Czy tak rzeczywiście będzie? Prawdopodobnie tego dowiemy się już 26 lutego.