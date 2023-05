Najnowsza opaska fitness Honora. Band 7 debiutuje w Europie

Honor nadrobił zaległości względem sprzedaży swojej aktualnej opaski sportowej w naszej części świata. Jeszcze nie w samej Polsce, ale już blisko.

Honor Band 7 – opaska fitness z ekranem OLED

Honor opracował nową wersję swojego trackera fitness i zaprezentował ją światu pod koniec ubiegłego roku. Band 7 sporo czerpał z Huawei Band 7, więc trudno było mu nas czymkolwiek zaskoczyć. Na tym etapie jedyną interesującą nas rzeczą była cena. Teraz ją zyskaliśmy, jednak wyrażoną jedynie w euro i funtach brytyjskich. Zawsze coś.

Gdyby poświęcić chwilę na przypomnienie sobie specyfikacji omawianej opaski, to warto podkreślić obecność 1,47-calowego ekranu OLED o rozdzielczości 194 x 368 pikseli, chronionego przez szkło 2,5D.

Sprzęt jest kompatybilny z większością smartfonów z Androidem i iOS, co czyni z niego dość uniwersalnego towarzysza treningów. Sparujemy go z urządzeniami działającymi na Androidzie 9.0 (lub nowszym) oraz iOS 11.00 (lub nowszym). Nie boi się zmoknąć – smartband jest odporny na wodę do 5 ATM. Obudowa ma wymiary 43 x 25,4 x 10,99 mm i waży 29 g z dołączonym paskiem.

Wśród podzespołów można jeszcze wyliczyć czujnik tętna oraz poziomu tlenu we krwi. Gadżet łączy się ze smartfonem przez moduł Bluetooth 5.90 BLE. Oprogramowanie może śledzić 96 trybów sportowych. Bateria ma pozwolić nawet na 14 dni użytkowania.

Dostępność i cena

Jak dotąd, Honor Band 7 można było kupić wyłącznie w Chinach. Teraz opaska dostępna jest w Europie i Wielkiej Brytanii, za 59,99 euro i 49,99 funtów. Jeśli smartband pojawi się w jakichś interesujących promocjach z niższymi cenami, dajmy na to w zagranicznych sklepach Amazonu, może być warty uwagi.